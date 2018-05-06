إشعاع الواي فاي خطر على صحة الحامل

ذكرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة «Scientific Reports» أن الإشعاعات الناتجة عن استخدام شبكات الاتصال اللاسلكية«الواي فاي» تتسبب في أضرار للمرأة الحامل وتزيد من مخاطر الإجهاض. وتحتوي إشعاعات تقنية «الواي فاي» على طاقة عالية جدا تتسبب أثناء مرورها في الوسط المادي بطرد الإلكترونات من ذرات المادة وتحويلها لأيونات، لذلك فهي مضرة بصحة الإنسان إذا زادت عن حدها بالاستخدام المفرط لـ«الواي فاي».

وطلب أخصائيون طبيون من نساء حوامل أثناء البحث، حمل جهاز لرصد الإشعاع المغناطيسي ليوم واحد وتدوين نشاطهن اليومي.

وخلص الباحثون إلى أن النساء الحوامل اللواتي يتعرضن لدرجة إشعاع ضئيلة يكون احتمال حدوث الإجهاض عندهن بنسبة 10.4 %، في حين ترتفع النسبة إلى 24.2 % عند النساء اللواتي يتعرضن إلى درجة أعلى من الإشعاع.