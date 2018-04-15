جوارب ذكية تتنبأ بقروح أقدام مرضى السكري

طور علماء أميركيون جوارب ذكية، تمكن مرضى السكري من التنبؤ بحدوث قرح في أقدامهم، ومن ثم تجنيبهم التعرض لمضاعفات قد تؤدي إلى فقدانها.

ومن بين أخطر مضاعفات مرض السكري، ما يعرف باسم «القدم السكري»، حيث يفقد المريض الإحساس في قدميه بشكل تدريجي، مما يعرضه للجروح أو القرح التي يمكن أن تتطور إلى إصابات عميقة وخطيرة.

ويشمل «القدم السكري» تراجع الإحساس والالتهابات ثم التقرحات، التي قد تؤدي في النهاية إلى موت أنسجة القدم (الغنغرينا)، ومن ثم الاضطرار إلى استئصال القدم أو جزء منها، إلا أن فريقا من الباحثين في الهندسة الطبية في سان فرانسيسكو، توصل حديثاً إلى «جورب ذكي»، يتنبأ بإصابات القدم قبل وقوعها.

والجورب الجديد مصنوع من نسيج حساس وناعم وقابل للغسيل، مع مستشعرات تراقب العلامات التي تسبق حدوث القرح في القدم، بناء على عدة عوامل مثل حركة الدورة الدموية في القدم ودرجة حرارتها.