رقاقة صغيرة تُثبت على الأسنان لمراقبة الحمية

ابتكر العلماء تقنية جديدة لمراقبة وضبط السلوك الغذائي، قد تمارس دوراً مهماً في الرعاية الصحية والدراسات السريرية بحسب ما أفاد به مبتكروها من كلية الهندسة التقنية بجامعة توفتس الأميركية.

وتعتمد هذه التقنية على رقاقة إلكترونية لا تزيد أبعادها على 2 ملم مربع وتثبت على الأسنان، وتتصل لاسلكياً بالهاتف الذكي عن طريق تطبيق خاص، وتوفر معلومات حول ما يدخل إلى الفم من سكر أو ملح أو كحول.

وبحسب المعد الرئيسي للدراسة فيورينزو أومينيتو، أستاذ الهندسة التقنية بجامعة توفتس فإن الإصدارات المقبلة من هذه الشريحة قد تتمكن من تحليل عدد أكبر من العناصر الغذائية أو الكيميائية أو الحيوية وتحديد كمياتها.

وبحسب الباحثين، فإن الرقاقة الجديدة تتغلب على المشاكل الموجودة في الأجهزة الحالية لنفس الغرض، حيث تتطلب بعض تلك الأجهزة استخدام واقٍ فموي كبير ومزعج وقد لا يلتزم المريض بارتدائه طوال الوقت.