فريق القلب بـ«صحة دبي» ينقذ حياة مسنة خليجية بعملية دقيقة

نجح فريق القلب في هيئة الصحة بدبي من خلال عملية دقيقة جرت للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وبمساعدة من قسم الأشعة التداخلية في مستشفى راشد في إنقاذ حياة مسنة خليجية (78 سنة)، كانت تعاني من أمراض مزمنة عدة كالضغط والسكري وضعف وظائف الكلى ورجفان أذيني، إلى جانب صعوبة التنفس، بسبب اصابتها بضيق شديد في الصمام الأبهر.

وازدادت حالة المريضة تعقيداً خلال تحضيرها لتبديل الصمام، حيث اكتشف الأطباء معاناتها أيضاً من تضخم وعائي شديد في الشريان الأبهري في منطقة البطن، مع تمزق مزمن بجدار الشريان والتواء حاد وتكلس، حسبما أفاد الدكتور فهد باصليب استشاري ورئيس قسم أمراض القلب والقسطرة بمستشفى راشد.

إزاء هذه الحالة اجتمع فريق القلب مع قسم الأشعة التداخلية وتم وضع خطة دقيقة لعلاج الصمام والتضخم الشرياني الملتوي في نفس العملية، وذلك عن طريق القسطرة، حيث إن حالة المريضة لا تجعلها تتحمل أي تدخل جراحي للقلب والشريان الأبهري.

وقال الدكتور فهد باصليب: إن الفريق بدأ العملية باستبدال الصمام الأبهر بعناية دقيقة، حيث كان لازماً المرور عن طريق الشريان الأبهري الذي يعاني من التواء حاد وتكلس شديد، إضافة إلى التضخم الوعائي، ما يزيد من مخاطر تمزق الشريان نفسه أو انفجاره. وقد تكللت عملية تبديل الصمام بالنجاح ومن دون أية مضاعفات، ليبدأ بعدها فريق الأشعة التداخلية بزراعة الشبكة المبطنة داخل الشريان الأبهري في منطقة البطن، وذلك لعزل التضخم عن مجرى الدم في الشريان، الذي عاد إلى حجمه، وإلى شكله الطبيعي.

وأضاف أن العملية التي تكللت بالنجاح تمت من خلال التخدير الموضوعي، حيث غادرت المريضة المستشفى بعد أن استقرت حالتها، وتماثلت تماماً للشفاء.

ويضم فريق القلب بهيئة الصحة بدبي كلاً من الدكتور فهد باصليب استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة في مستشفى راشد، والدكتور جاسم الهاشمي رئيس قسم القلب في مستشفى دبي، والدكتور جلاديس حفني أخصائي أول في مستشفى راشد، والدكتور ناير صدقي استشاري التخدير والدكتورة جويرية العلي استشاري الموجات فوق الصوتية للقلب، بالإضافة إلى الطاقم الطبي والفني والتمريضي، وفريق الأشعة التداخلية بقيادة الدكتور أيمن السباعي استشاري الأشعة التداخلية في مستشفى راشد وفريقه الفني والتمريضي. وذكر الدكتور أيمن السباعي أن معاناة المريضة من التضخم الوعائي الشديد في الشريان الأبهري في منطقة البطن، مع تمزق مزمن بجدار الشريان والتواء حاد وتكلس، شكل تحدياً أمام الأطباء، خلال زرع الشبكة المعدنية المبطنة.

جهود

من جانبه، أكد الدكتور جاسم الهاشمي رئيس قسم القلب في مستشفى دبي أن حالة المريضة الصعبة، تطلبت تحضيرات مهمة لإجراء هذه العملية الدقيقة، لافتاً إلى أن تضافر جهود أطباء الهيئة وفريق القلب على وجه التحديد، أسفر عن نجاحات كثيرة متواصلة في مثل هذه العمليات الكبرى.