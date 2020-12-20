توفير فحوصات «كورونا» لرواد مركز دبي التجاري العالمي

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

أعلنت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة وفرت خدمة الفحص المخبري لفيروس «كورونا» في مركز دبي التجاري العالمي، لخدمة ممثلي الشركات والعارضين ورواد المركز المشاركين في المؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية التي يحتضنها المركز.

وقالت: إن هيئة الصحة بدبي تواكب عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أكثر من 3 أشهر، عندما أضافت 6 مراكز للفحص في 3 مجالس تابعة لهيئة تنمية المجتمع في دبي، و3 مراكز تجارية، تسهيلاً على الناس، وتحفيزاً على إجراء الفحوصات المخبرية للاطمئنان على الصحة العامة وتعزيزاً للوقاية.

وذكرت أن توفير خدمة الفحص في مركز دبي التجاري العالمي، تتم بانسيابية وسهولة وأجواء صحية آمنة، وأن الهيئة تقدمها لجميع رواد المعرض من داخل الدولة وخارجها، طبقاً لاستراتيجية فحص (كوفيد 19) في إمارة دبي.

وأضافت الدكتورة فريدة الخاجة، إن القطاع الصحي في دبي (الحكومي والخاص) استفاد كثيراً من تحدي (كوفيد 19) العالمي، وأصبح لديه الآن قدرات هائلة تمكنه من خلال مختبراته الحديثة وتقنياته المطورة من إجراء أكثر من 80 ألف فحص لفيروس «كورونا» يومياً، مع استخراج النتائج في غضون 24 ساعة.

وأكدت حرص الهيئة على الوصول بجميع خدماتها الطبية إلى الناس وإلى منازلهم بشكل عام، وهو ما تقوم به بالفعل إلى جانب توصيل الدواء أيضاً لمنازل المرضى، لافتة إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدمات الفحوصات الطبية على وجه التحديد ورفع درجة جودتها، لما لها من أهمية بالغة في برامج الوقاية من الأمراض والوبائيات.

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