هيئة الصحة تتيح للمرضى فتح الملف الطبي من أي مكان في العالم

المصدر: دبي – البيان الصحي

أطلقت هيئة الصحة بدبي خدمات جديدة ضمن نظام تطبيقها الرسمي «دي إتش إيه»، منها إمكانية مشاركة الملف الطبي مع الغير داخل وخارج الدولة، مع مراعاة الخصوصية في هذا المجال، والاطلاع على تفاصيل السجل الطبي كافة باللغتين العربية والإنجليزية على متجري أبل وأندرويد.

تقارير

وقالت بخيتة إسماعيل، محلل نظم أول بإدارة تقنية المعلومات في الهيئة: إنه بات بإمكان مرضى الهيئة ممن لديهم ملفات طبية إرسال تقاريرهم الطبية لأطباء من خارج الدولة للاستشارة الطبية، أو في حال سفرهم للعلاج خارج الدولة تجنب الفحوصات والتحاليل الجديدة، وسيكون بإمكان الطبيب المعالج هناك وفي أي مكان في العالم الدخول إلى الملف الطبي للمريض والاطلاع على آخر التحاليل التي قام بإجرائها قبل السفر.

وأوضحت أن التطبيق الذكي يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمريض، ونتائج تحاليل المختبر والفحوصات الطبية ووصفات الأدوية والمواعيد، وخدمات التبرع بالدم، وخدمات اللياقة الطبية، وغيرها من المعلومات التي تهم المرضى والمتعاملين بشكل عام، وذلك لتلبية احتياجات المرضى والمتعاملين بشكل عام، على مدار الساعة.

خدمات

وبينت أن تطبيق الهيئة يقدم العديد من الخدمات للمتعاملين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إمكانية التعرف على ملاحظات الطبيب حول نتائج التحاليل المخبرية، وعرض وتحميل هذه النتائج، وإمكانية الحصول أو إلغاء أو إدارة الموعد الطبي للشخص أو لأفراد العائلة، وإضافة حسابات العائلة على التطبيق، وكذلك تجديد البطاقة الصحية للشخص أو لصديق أو قريب، وإمكانية تقييم رحلة المريض من خلال استبيان يتم تعبئته بعد انتهاء الزيارة الطبية.

خصوصية

وأشارت إلى أن التطبيق يتيح خدمة مشاركة الملف الطبي مع الغير داخل وخارج الدولة مع مراعاة الخصوصية في هذا المجال، والاطلاع على كافة تفاصيل السجل الطبي، وحجز مواعيد لفحص «كوفيد 19»، ومواعيد الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، ومتابعة نتائج فحوصات اللياقة الطبية، كما يتضمن التطبيق معلومات الصحة واللياقة لحامل التطبيق على مدار اليوم حسب مؤشرات عدد ضربات القلب ومعدل ضغط الدم ومعدل النشاط اليومي وغيرها.

كما يوفر التطبيق ضمن خدماته الجديدة للكوادر الصحية إمكانية الاطلاع على الترخيص المهني والتعرف على تاريخ انتهاء الترخيص، ومخالفات الطبيب، وعدد ساعات التعليم الطبي المستمر، والاطلاع على التعاميم الصادرة عن قطاع التنظيم الصحي بالهيئة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأوضحت بخيتة إسماعيل أن التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي يتميز بسهولة التصفح واختصاره لوقت وجهد المرضى والمتعاملين، إضافة إلى توفير خاصية البحث عن المهنيين الطبيين والمنشآت الصحية بدبي، وخاصية الدردشة مع المعنيين من موظفي الهيئة، كما يستعرض التطبيق خدمات ومنشآت الهيئة ومراكزها التخصصية، ويقدم آخر الأخبار المتعلقة بالهيئة والفيديوهات التوعوية من خلال المركز الإعلامي.

وأوضحت أن جميع الخدمات مرتبطة بالملف الطبي الإلكتروني الموحد «سلامة»، مشيرة إلى أن التطبيق يوفر كذلك خارطة دقيقة وتفصيلية لمواقع منشآت الهيئة بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية، ومراكز فحص اللياقة الطبية وغيرها، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع الهيئة مباشرة، والتفاعل مع مؤشر السعادة المرتبط بمستوى الخدمات الطبية،

سعادة

وأشارت بخيتة إسماعيل إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين من خلال تطبيقها الموحد لكافة خدماتها الذكية والمتوفر حالياً باللغتين العربية والإنجليزية على متجري أبل وأندرويد.

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