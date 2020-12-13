تطبيق «صحة دبي» الذكي.. مميزات وخدمات متعددة

المصدر: دبي – البيان الصحي

استعرضت هيئة الصحة في دبي، خلال مشاركتها بفعاليات معرض جيتكس للتقنية 2020، الخدمات الجديدة التي يتضمنها تطبيقها الرسمي DHA والتي جاءت لخدمة المرضى والمتعاملين بشكل عام، وتلبية لاحتياجاتهم على مدار الساعة.

وقالت بخيتة إسماعيل، محلل نظم أول بإدارة تقنية المعلومات بالهيئة: إن الهيئة حرصت خلال مشاركتها بالمعرض هذا العام على تعريف الجمهور ورواد المعرض بالمميزات والخدمات المتعددة التي يقدمها تطبيقها ا لذكي والذي يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمريض، ونتائج تحاليل المختبر والفحوصات الطبية ووصفات الأدوية والمواعيد، وخدمات التبرع بالدم، وخدمات اللياقة الطبية، وغيرها من المعلومات التي تهم المرضى والمتعاملين بشكل عام.

واستعرضت الخدمات الجديدة التي يقدمها تطبيق الهيئة للمتعاملين ومنها: إمكانية التعرف على ملاحظات الطبيب حول نتائج التحاليل المخبرية، وعرض وتحميل هذه النتائج، وإمكانية الحصول أو إلغاء أو إدارة الموعد الطبي للشخص أو لأفراد العائلة، وإضافة حسابات العائلة على التطبيق، وكذلك تجديد البطاقة الصحية للشخص أو لصديق أو قريب، وإمكانية تقييم رحلة المريض من خلال استبيان يتم تعبئته بعد انتهاء الزيارة الطبية.

كما يتضمن التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي خدمة مشاركة الملف الطبي مع الغير داخل وخارج الدولة مع مراعاة الخصوصية في هذا المجال، والاطلاع على كافة تفاصيل السجل الطبي، وحجز مواعيد لفحص «كوفيد 19»، ومواعيد الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، ومتابعة نتائج فحوصات اللياقة الطبية، كما يتضمن التطبيق معلومات الصحة واللياقة لحامل التطبيق على مدار اليوم حسب مؤشرات عدد ضربات القلب ومعدل ضغط الدم ومعدل النشاط اليومي وغيرها.

تعاميم

كما يوفر التطبيق ضمن خدماته الجديدة للكوادر الصحية إمكانية الاطلاع على الترخيص المهني والتعرف على تاريخ انتهاء الترخيص، ومخالفات الطبيب، وعدد ساعات التعليم الطبي المستمر، والاطلاع على التعاميم الصادرة عن قطاع التنظيم الصحي بالهيئة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأوضحت بخيتة إسماعيل أن التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي يتميز بسهولة التصفح واختصاره لوقت وجهد المرضى والمتعاملين، إضافة إلى توفير خاصية البحث عن المهنيين الطبيين والمنشآت الصحية بدبي، وخاصية الدردشة مع المعنيين من موظفي الهيئة، كما يستعرض التطبيق خدمات ومنشآت الهيئة ومراكزها التخصصية، ويقدم آخر الأخبار المتعلقة بالهيئة والفيديوهات التوعوية من خلال المركز الإعلامي.

خارطة

من جانبه، قال صالح بلقيس إداري نظم بإدارة تقنية المعلومات، إن تطبيق الهيئة يتضمن العديد من الخدمات الأخرى مثل خدمات التبرع بالدم، وجميع الخدمات المرتبطة بالملف الطبي الإلكتروني الموحد «سلامة»، كما يوفر التطبيق خارطة دقيقة وتفصيلية لمواقع منشآت الهيئة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية، ومراكز فحص اللياقة الطبية وغيرها. كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع الهيئة مباشرة، والتفاعل مع مؤشر السعادة المرتبط بمستوى الخدمات الطبية.

وأشار إلى الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين من خلال تطبيقها الموحد لكافة خدماتها الذكية والمتوفر حالياً باللغتين العربية والإنجليزية على متجري أبل وأندرويد.

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