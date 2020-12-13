مركز الثلاسيميا.. 8 خدمات تحت سقف واحد

المصدر: (دبي _ البيان الصحي)

أكدت فاطمة سعيد السواد أخصائية اجتماعية أول في مركز الثلاسيميا التابع لقطاع المراكز التخصصية، أن مركز الثلاسيميا يقدم 8 خدمات للمرضى تحت مظلة واحدة، وذلك لتجنيبهم مشقة التنقل من مكان إلى آخر، وتوفير الوقت والجهد، مشيرة إلى أن تلك الخدمات حققت رضا المتعاملين وسعادتهم، وأنها تشمل عيادة الاستشارات الوراثية ما قبل الزواج، وعيادة الثلاسيميا وأمراض الهيموجلوبين الوراثية، وعيادة ما بعد زراعة النخاع إضافة لعيادة الغدد الصماء، وعيادة القسطرة الوريدية المركزية لإزالة تراكمات الحديد، وعيادة أمراض النساء لمرضى الثلاسيميا، وعيادة الصحة النفسية لمرضى الثلاسيميا، إضافة لخدمة التصوير التشخيصي بالموجات فوق الصوتية من خلال الجمجمة.

وأضافت، أن الخدمات النوعية التي يشملها المركز تشمل الرعاية النهارية لمرضى الثلاسيميا وأمراض الهيموجلوبين الوراثية وبرنامج نقل الدم المزمن، وعملية تبديل كريات الدم الحمراء لمرضى الانيميا المنجلية، مشيرة إلى أن مركز دبي للثلاسيميا يعد من أوائل المراكز على مستوى المنطقة، حيث تم افتتاحه عام 1995 بهدف تطوير حياة مرضى اعتلالات الهيموجلوبين.

وفي عام 2007 أصبح المركز الأول في الشرق الأوسط الذي يحصل على الاعتماد الدولي من المفوضية الدولية المشتركة للاعتماد الدولي، وتم تجديد الاعتمادات الدولية تباعاً خلال السنوات الماضية، كما حصل على جائزة ستيفي العالمية 2019، مشيرة إلى أن المركز يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية ومواصلة تحسين الرحلة العلاجية للمرضى.

وأوضحت أن المركز يقدم منظومة التطبيب عن بعد من منطلق تطوير الخدمات ورفع رضا المتعاملين، لافتاً إلى أن نسبة الإشغال في المركز تتعدى 85% وفقاً للمعايير الدولية التي تحتم عدم تجاوز هذه النسبة وإبقاء أماكن شاغرة للحالات الطارئة التي قد تتطلب الانتظام على جلسات نقل الدم وفقاً للتقييم الطبي، ويمكن استقبال مرضى جدد من مواطني الدولة والمقيمين في إمارة دبي وفقاً لاشتراطات قانونية محددة من قبل هيئة الصحة، وجاري العمل على دراسة زيادة السعة السريرية للمركز.

وأضافت: «نجح المركز في توفير خدمات طبية عالية المستوى أسهمت بدورها في تمكين المرضى من ممارسة حياتهم وأنشطتهم اليومية بشكل طبيعي، وابتكر العديد من الأساليب وطرق العلاج المتقدمة، المسجلة باسمه في المحافل الطبية المحلية والعالمية، الأمر الذي مهد لخفض معدل الوفيات بشكل متدرج وملحوظ بدعم من هيئة صحة دبي التي تسعى جاهده لتوفير أحدث الأدوية الطبية المعتمدة دولياً لمرض الثلاسيميا (مواطنين، وافدين).

وكذلك جهود الفريق الطبي بالمركز الذي يعمل بجهد ومثابرة لتطبيق الطرق العلاجية العالمية التي من شأنها أن تقلل المخاطر التي قد يتعرض لها مريض الثلاسيميا».

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