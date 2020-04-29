عقار رمديسيفير سرَّع فترة تعافي مرضى "كورونا" بنسبة 31%

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أظهرت نتائج أولية لدراسة سريرية واسعة أجرتها معاهد الصحة الأمريكية، ونُشرت اليوم، أن عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات أدى الى تسريع فترة تعافي مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) بنسبة 31%.

وجاء في بيان لمعاهد الصحة الأمريكية أنه مقارنة بالمرضى الذين تلقوا دواء وهمياً، تعافى المرضى الذين عولجوا بعقار رمديسيفير الذي ينتجه مختبر غيلياد الأمريكي خلال 11 يوماً بدلاً من 15 يوماً.

وشملت التجربة 1036 مريضاً في 47 موقعاً في الولايات المتحدة و21 في أوروبا وآسيا. وتُعدُّ الدراسة الأوسع نطاقاً حتى الآن حول هذا العقار التي باتت نتائجها متوافرة.

وبالنسبة إلى معدل الوفيات، لم تكن النتيجة بارزة، أي أن الفارق كان طفيفاً بين المجموعتين أو قد يكون ذلك مصادفة.

لكن المجموعة التي تلقَّت علاج رمديسيفير سجلت نسبة وفيات بلغت 8% مقابل 11% لدى المجموعة التي تلقَّت علاجاً وهمياً، ما يشير إلى أن الدواء يعزز فرص النجاة من المرض.

وقال مدير معهد الأمراض المعدية، الدكتور أنطوني فاوتشي، في البيت الأبيض، إن النتائج الأولية كانت واضحة لدرجة أن المسؤولين عن التجربة قرروا نشرها، ليتمكن المرضى الذين عولجوا بأدوية وهمية من الحصول الآن وصاعداً على رمديسيفير.

وأضاف: "حين تكون هناك أدلة واضحة على أن دواء يعطي نتيجة، لدينا التزام أخلاقي بأن نطلع أعضاء المجموعة التي تلقَّت الدواء الوهمي على هذا الأمر".

وتابع فاوتشي: "إنه دليل مهم جداً، ويثبت أنه بإمكاننا وقف الفيروس".

واعتبر أن عقار رمديسيفير يمكن أن يصبح من الآن وصاعداً العلاج المقياس لمكافحة الحالات الخطرة من كوفيد-19.

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