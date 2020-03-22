تقنية تغني المرضى عن استبدال الركبة المصابة

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

ابتكر أطباء بريطانيون تقنية جديدة لحلّ مشكلات ألم التهاب مفاصل الركبة باستخدام قضيب معدني ممغنط، يدعم الركبة، ويساعدها على الحركة دون الحاجة لاستبدال المفصل. ويعمل القضيب أيضاً على إعادة ربط الركبة، وتخفيف الضغط على الجزء المصاب، وبعد ذلك ستنمو العظام بشكل طبيعي لسدّ الثقب، وتنتهي آلام العظام المبرحة.

ونجحت تلك التقنية في إنهاء معاناة «أول مريض» نهائياً، وتمكن من السير الطبيعي دون الحاجة إلى استبدال الركبة، بل كان يتعامل بنفسه مع الموقف ويدرّب ركبته ويتحكم بالقضيب المزروع فيها باستخدام جهاز خاص، وكان يتوجّه إلى المستشفى كل بضعة أيام لفحصه. وتأكيداً لنجاح التقنية قام «برواتش» برحلة مشياً على الأقدام إلى مسافة 210 أميال على طول ساحل بريطانيا.