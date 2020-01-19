بنكرياس صناعي موصول بالهاتف لمراقبة مستوى السكر في الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت نتائج دراسة أنه تم ابتكار بنكرياس صناعي تجريبي يجري توصيله بهاتف ذكي، لمراقبة مستوى السكر في الدم ليفرز الإنسولين بصورة آلية وقت الحاجة، وذلك للبالغين المصابين بداء السكري من النوع الأول.

وأشارت النتائج إلى أن البنكرياس الصناعي الجديد أكثر فائدة من المنتجات المطروحة بالأسواق حالياً بعد تجربته على مجموعة من 12 بالغاً من المصابين بالسكري، وذلك على مدار اليوم لمدة أسبوع كامل مع مقارنته بالأجهزة التقليدية.

وتحسن بصورة كبيرة مستوى السكر في الدم ووصل إلى المستوى المتوسط الآمن مع الاستعانة بالبنكرياس الصناعي لدى البالغين، وذلك بنسبة 72% بالمقارنة بنسبة 53% باستخدام أجهزة القياس التقليدية.

وقال رومان هوفوركا مدير وحدة البحث بمختبرات بحوث التمثيل الغذائي في جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة «تضيف الدراسة الجديدة معرفة عن أداء البالغين ممن لا يقيسون مستوى السكر لديهم بصورة مستمرة»، مشيراً إلى أن الجهاز الجديد لا يقتصر عن سن معينة.

والنوع الأول من داء السكري مرض مزمن سببه تدمير خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الإنسولين اللازم لتنظيم مستويات السكر في الدم لدى الأطفال وصغار السن.

جينات

وقال باحثون: إن الجينات تلعب دوراً في الإصابة بداء السكري، لكن الباحثين يعرفون أن هناك عوامل أخرى مهمة مثل النظام الغذائي وغيرها. والجهاز الجديد مفيد لأنه يتحكم في ضخ الإنسولين تلقائياً حتى أثناء النوم، لأن مستوى السكر قد يرتفع فجأة وبصورة كبيرة ليلاً ما يمثل مشكلة خطيرة.