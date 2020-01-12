تقنية مبتكرة لاستخدام نبضات قلب المرضى بدلاً من كلمات المرور

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكر باحثون في الولايات المتحدة، تقنية جديدة لحماية البيانات الطبية للمرضى عن طريق الاعتماد على نبضات قلب المريض بدلاً من كلمات المرور للاطلاع على ملفاته الصحية.

وذكر الباحث تشان بينغ، بقسم الهندسة الكهربائية والحوسبة بجامعة بينهامتون بولاية نيويورك الأمريكية، أن وسائل التشفير التقليدية يمكن أن تكون مكلفة ومعقدة فضلاً عن كونها تستهلك الوقت، ولذلك توصل الفريق إلى تقنية لاستخدام نتائج عملية التخطيط الكهربائي للقلب كوسيلة لفتح وإغلاق الملفات بواسطة جهاز استشعار حيوي مثبت على جلد المريض.

خصوصية

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» عن بينغ، قوله: «يمكن بهذه الإستراتيجية تعزيز خصوصية وإجراءات حماية المريض في ظل تكلفة منخفضة».

وأوضح بينغ، أن نتائج تخطيط القلب الكهربائي، تعتبر من أهم وسائل تقييم الحالة الصحية للمريض، وعادة ما يتم تسجيلها لأغراض التشخيص الطبي مع الاحتفاظ بها على شبكات السجلات الصحية الإلكترونية، قائلاً، «قمنا بإعادة استغلال هذه البيانات كوسيلة لتشفير البيانات».