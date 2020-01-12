جهاز يتنبأ بالمرض قبل ساعات من بدء أعراضه

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصل العلماء إلى تطبيق جديد رائع تم تطويره، يستطيع تنبيه المستخدم مقدماً إذا كان على وشك الإصابة بمرض الإنفلونزا، على سبيل المثال.

ووفقاً للتقارير، سوف يستخدم تطبيق «سيك بت» المعلومات من خلال أجهزة الصحة القابلة للارتداء لمراقبة معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة.

وقد أمضى فريق طبي في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا آخر 11 شهراً في العمل مع مجموعة من 43 متطوعاً، باستخدام مجسات لتعقب صحة المجموعة.

علامات

وقال رئيس المشروع البروفيسور مايكل سنايدر إن أجساد المتطوعين أعطت علامات خفية بأن المرض قادم قبل ساعات من شعورهم بأي أعراض.

وقال: «لقد اكتشفنا أنه بمجرد أن تبدأ إصابة الأفراد بالمرض، حدث ارتفاع في معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة، وانخفض مستوى الأوكسجين في الدم، وحينها يعطي التطبيق أول تنبيه بأن هناك خطباً ما».

ويشير بحث الفريق إلى أنه يتم الإخطار بمجرد زيادة معدل ضربات القلب بنسبة 10% حتى يعلم الشخص أنه على وشك الإصابة بالمرض.

وبما أنه يسهل تتبع معدل ضربات القلب بوساطة أجهزة يمكن ارتداؤها، فإن التطبيق «سيك بت» المُطور لديه القدرة على اكتشاف مرضك قبلك.