تصنيع أنسجة ذكية تُحاكي غلاف عظام الإنسان

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكن فريق بحثي مختص بالهندسة الطبية من جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، من صناعة نسيج ذكي يُحاكي أنسجة غشاء العظام في جسم الإنسان «السمحاق». وبحسب وسائل إعلامية أسترالية، فإن البادبي حثين يتطلعون لاستخدام الأنسجة الذكية في حقول السلامة والنقل الطبي، وذلك من خلال ارتدائها كسترة واقية في ظل الظروف غير العادية لراكبي الثلوج والأمواج، وسائقي سباق السيارات ورُواد الفضاء وغيرهم.

والسمحاق هو نسيج رخو يغلف الأسطح العظمية في الجسم ويعطي الكولاجين والإيلاستين والبروتينات الهيكلية الأخرى مرونة مذهلة تُوفر للعظام قوة إضافية تحت تأثير الأحمال العالية، وتعمل كضمادات ضغط ذكية لمنع تجلط الدم في أعماق الوريد وتستجيب لحركة مرتديها بطريقة ملينة.

ويهدف الفريق من الابتكار، زيادة الحماية لعظام الإنسان على المدى الطويل، وإصلاح المفاصل. واستخدم الباحثون تقنية ثلاثية الأبعاد (3d) لطباعة الأنسجة الذكية، وتكنولوجية الحياكة منسج جاكارد لنسج أنسجتها.