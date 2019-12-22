ابتكار يساعد على التعافي من السكتة الدماغية

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكر الباحثون جهازاً يساعد على التعافي من السكتة الدماغية، من خلال تثبيته في الأذن، إذ يعمل على نقل تيارات كهربائية خفيفة عبر الجلد لاستهداف أعصاب معيّنة.

وأوضح الباحثون أن تقنية الجهاز تحفّز العصب المتصل بالدماغ المعروف باسم «العصب المبهم»، لمساعدة الدماغ على إنشاء روابط جديدة بين الخلايا للاستجابة لأي إصابة، مثل السكتة الدماغية. جاء ذلك نتيجة لدراسة أجريت من قِبل فريق من جامعتي «شيفيلد هالام» و«شيفيلد» البريطانيتين، حيث اختبر الباحثون التقنية على 12 مريضاً أصيبوا بضعف في أذرعهم نتيجة السكتة الدماغية، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وعلى مدى 6 أسابيع، خضع كل مريض لـ18 جلسة بالتقنية الجديدة، استغرقت كل جلسة ساعة واحدة، إضافة إلى جلسات أخرى خاصة بحركة أذرع المشاركين، إذ وجد الباحثون أن 7 من المرضى استرجعوا القدرة على السيطرة على حركات أذرعهم.

وتفتح التقنية الجديدة باب الأمل للتعافي من السكتة الدماغية التي كثيراً ما تؤدي إلى الوفاة، وفي حال عدمها تؤدي إلى عدم قدرة المصاب على التحكم في حركته، لأن العصب المبهم يمتد عبر الصدر إلى الدماغ، ويشارك في التحكم في كل شيء بدءاً من البلع حتى إدارة معدل ضربات القلب والهضم، فضلاً عن تحفيز التواصل بين خلايا الدماغ.