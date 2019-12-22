جهاز استشعار يلصَق بالأسنان لرصد الحالة الصحية

المصدر: دبي - البيان الصحي

نجح باحثون من جامعة «تافتس» الأمريكية في اختراع جهاز استشعار مصغّر يبلغ حجمه 2 ملم، يلصَق في الأسنان لمتابعة الحالة الصحية للجسم، من خلال رصد كل ما نتناوله من أطعمة ومشروبات.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن «الجهاز يعمل عبر الاتصال لاسلكياً بهاتف محمول، ويسجّل معلومات عن امتصاص الجسم للملح والكحول؛ بهدف تحسين النظام الغذائي».

عينات

ويمكنه مراقبة صحة الأسنان، وجمع عينات من اللعاب لقياس مضاعفات صحية أخرى. وكشف قائد الفريق البحثي، فرانك دوبلي، عن أن "جمع البيانات التي يوفرها هذا الجهاز وتفسيرها سيؤديان في النهاية إلى تحديد هوية الاستهلاك وأنماطها التي يمكن أن يكون لها تأثير في نظم الحمية وإدارة صحتنا الجسدية.