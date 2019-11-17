ابتكار ذكاء اصطناعي يرصد مشكلات القلب خلال 10ثوانٍ

المصدر: دبي - البيان الصحي

طور مجموعة من باحثي مستشفى «مايو كلينيك» في مدينة «روتشستر» الأمريكية، ذكاءً اصطناعياً من شأنه رصد ضربات القلب غير المنتظمة خلال ثوانٍ قليلة بدقة أعلى من الأطباء.

ويستطيع الذكاء الاصطناعي المتطور رصد أي طفرة طفيفة في ضربات القلب خلال 10 ثوانٍ فقط، والتي قد يستغرق الأطباء أسابيع أو سنوات قبل اكتشافها.

تعلم عميق

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن الأطباء قولهم إن نظام الذكاء الاصطناعي، والذي يستخدم تقنية التعلم العميق، يمكنه رصد طفرات «غير مرئية للعين البشرية» في اختبارات القلب.

وفي الدراسة الأمريكية، درّب الباحثون نظام الذكاء الاصطناعي على رصد علامات الرجفان الأذيني، وهو حالة عدم انتظام معدل ضربات القلب وتسارعها في بعض الأحيان، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل عضلة القلب، ثم بدأوا اختبار قدرة النظام.

وبعد اختباره في دراسة شملت 181 ألف مريض، اشتبه في معاناتهم من عدم انتظام ضربات القلب بين عامي 1993 و2017، نجح الذكاء الاصطناعي في رصد الإصابات السابقة والحالية وأعراض ما قبل الإصابة بالرجفان الأذيني، بدقة بلغت 83% من خلال رسم القلب الكهربائي.

رجفان

وقال رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية في مستشفى مايو كلينيك، الدكتور بول فريدمان: «إن تطبيق نظام الذكاء الاصطناعي يسمح باكتشاف الرجفان الأذيني حتى لو لم يحدث أثناء تسجيل رسم القلب الكهربائي، وهذا رائع للغاية».

وأوضح: «إن القدرة على إجراء اختبار سريع وغير مكلف من شأنها أن تساعد في يوم ما على تشخيص حالة الرجفان الأذيني على نطاق واسع وتطوير علاجات مهمة للوقاية من السكتة الدماغية وغيرها من الأمراض الخطيرة».