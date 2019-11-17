ذراع مبتكرة تتلقى أوامرها من المخ مباشرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

نجح علماء من جامعة يوتا الأمريكية في تصميم ذراع اصطناعية جديدة تتلقى أوامرها من المخ مباشرة، وتمكن حاملها من الإمساك بالأشياء الدقيقة والإحساس بها.

وأبهرت إمكانات الذراع الاصطناعية الجديدة أحد مبتوري الذراعين، ويدعى كيفين والجموت من ولاية يوتا الأمريكية، والذي كان له شرف تجربتها، حيث تمكن من اللمس والشعور مرة أخرى.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، يتم التحكم في الذراع الاصطناعية والأصابع بواسطة أقطاب كهربائية تزرع في عضلات المريض.

وتلك الذراع حساسة للغاية لدرجة أن مستخدمها، كيفين، نجح في قطف العنب من دون أن يسحقه وتقشير الموز وكتابة رسائل نصية على جهاز المحمول.

التقاط

كما تمكّن من التقاط بيضة من دون أن يكسرها، والإمساك بيد زوجته وإلباسها خاتم زفافه. وتحمل هذه الذراع الميكانيكية المتطورة اسم لوك، على اسم الذراع التعويضية التي استخدمها أحد أبطال فيلم حرب النجوم، لوك سكاي ووكر، في The Empire Strikes Back.

ويقول البروفيسور جريجوري كلارك، وهو مهندس متخصص في الهندسة الطبية الحيوية: أول الأشياء التي أراد كيفين القيام بها كانت إلباس خاتم الزواج لزوجته، وهي مهمة كانت صعبة للغاية بيد واحدة، وكان نجاحه في ذلك مؤثراً للغاية.