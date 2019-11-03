نجاح زراعة أول فقرة اصطناعية بتقنية ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - البيان الصحي

ذكر موقع CCTV الصيني أن أطباء نجحوا لأول مرة في زراعة فقرة اصطناعية صُنعت بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في العمود الفقري لفتى يعاني ورماً في إحدى فقراته.

وأزال الأطباء، خلال العملية التي استمرت 5 ساعات، الفقرة المصابة من رقبة الفتى (12 عاماً)، ووضعوا مكانها الفقرة «المطبوعة».

وقال أحد الأطباء الذين نفّذوا العملية، الدكتور ليو زونجوم: «إنها المرة الأولى التي تزرع فيها فقرة صُنعت عبر تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في عمود فقري بشري».

ونتجت الإصابة لدى الفتى الصيني عندما كان يلعب كرة القدم وضرب الكرة برأسه مما أدى إلى شرخ في إحدى فقرات الرقبة تطور إلى ورم.

يُذكر أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد استُخدمت بشكل كبير في القطاع الطبي أخيراً، مثل تعويض الأطراف، إلا أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها التقنية في مواضع دقيقة.