علماء يفكون شيفرة الدماغ ويحوّلون الأفكار إلى واقع

المصدر: دبي _ البيان الصحي

يبدو أن قراءة الأفكار أصبحت حقيقة أكثر من مجرد خيال بعدما توصل علماء إلى ابتكار جهاز يستطيع مسح الدماغ وتجسيد ما يدور فيه عبر صور.

وفي الدراسة التي أجراها العلماء على 30 شخصاً متطوعاً، تمكن الباحثون من إظهار 30 صورة تم استخراجها من أدمغة المتطوعين عبر رصد النشاط العصبي لخلايا الدماغ.

وإذا تمكن الجهاز من نسخ صور تخيلها المتطوعون في أذهانهم فقط، ليس من المستبعد من أن يستطيع العلماء خلال سنوات أن يستخرجوا الأفكار والنوايا التي لا يعلم بها إلا صاحبها.

وتم مسح نشاط الدماغ عبر جهاز خاص أثناء عرض صورة عليهم وترجمة هذه الموجات، لتكشف عن وجه مشابه جداً للصور التي كان ينظر إليها المتطوعون.

ورغم أن الصور كانت غير واضحة تماماً، لكنها أثبتت نجاح التكنولوجيا الجديدة التي يمكن تطويرها لاحقاً. ويعتبر معدو الدراسة أنها الأولى من نوعها التي تحاول تشكيل الوجوه من خلال الأفكار.

وأمل معدو الدراسة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في حل الجرائم وفهم الأمراض العقلية وحتى تسجيل الأحلام.

وقال أحد المعدين لتلفزيون «فوكس» الأمريكي إن الجهاز لا يستطيع أن يقرأ الذكريات القديمة لكنه يستطيع قراءة الأفكار الحية من خلال تجسيد الرسائل العصبية، لذا لا بد أن يحاول المرء أن يتذكر أمراً ما أو يتخيله كي يستطيع الجهاز تجسيده.