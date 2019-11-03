ابتكار جهاز ذاتي الحركة لتنظيم ضربات القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

يوجه المهندسون السويسريون الذين يشتهرون بتصنيع أروع ساعات اليد في العالم مهاراتهم إلى مجال علاج أمراض القلب من خلال ابتكار منظم لضربات القلب يعمل بطاقة أقل معتمداً على فكرة ساعة اليد ذاتية الملء.

وتوفر أجهزة تنظيم ضربات القلب الحالية التي تساعد على جعل نبضات القلب أكثر انتظاماً، شريان حياة للكثير من مرضى القلب، غير أن حاجتها إلى العمل ببطارية عامل محدد، لأن التخلي عنها يستلزم التدخل الجراحي.

ويهدف (أدريان زوربوتشن) بقسم هندسة القلب والأوعية الدموية في جامعة بيرن، إلى حل هذه المشكلة بجهازه الجديد مستعيناً بآلية تشغيل الساعات ذاتية الملء التي طورها صانع الساعات السويسري ابراهام لويس بيرليت لأول مرة عام 1777.

وبنفس الطريقة التي تملأ بها ساعة اليد الآلية نفسها عندما تتحرك على المعصم، يولد جهاز تنظيم ضربات القلب الجديد تياراً كهربياً مستعيناً بحركة عضلة القلب، ولإتمام ذلك يتصل الجهاز مباشرة بالقلب.

تجربة

وقال (زوربوتشن) أمام الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية للقلب في برشلونة، الأحد، إنه قام بتجربة الجهاز الجديد على الخنازير حيث ساعدها الجهاز بنجاح على تنظيم ضربات القلب بمعدل 130 نبضة في الدقيقة.

وقال زوربوتشن: هذه دراسة جدوى. لقد أظهرنا أنه من الممكن تنظيم ضربات القلب باستخدام طاقة ذاتية.

ولا تزال الأبحاث على الجهاز الجديد في مراحلها المبكرة، ولم يتقرر بعد تجربته على الإنسان.

ولم يناقش (زوربوتشن) الفكرة مع أي جهات تصنيع محتملة، لكنه قال إن الوقت مناسب على الأرجح للبحث عن مؤيدين للفكرة.