النحافة المفرطة قد تعرض أصحابها للوفاة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت دراسة طبية أمريكية أن النحافة الزائدة عن الحد قد تعرض أصحابها للموت متأثرين بمشكلات صحية ضخمة في وظائف القلب.

وبحسب موقع «ديكان تشرونيكيل»، فإن الدراسة التي أجريت بمعرفة أطباء متخصصين في مستشفى لينوكس هيل بولاية نيويورك الأمريكية، أكدت ضلوع النحافة الزائدة كأحد أسباب الوفاة لدى بعض الذين يعانون منها.

مخاطر

وأشارت الدراسة إلى أن النحافة تزيد مخاطر الموت بأمراض القلب بمقدار 5 أضعاف، لا سيما إذا ما كان هناك خلل في وظائفه الخاصة بضخ الدم والضغط.

أنماط

وتنصح الدراسة الطبية بتجنب السمنة أو النحافة الزائدة، والتي تضر بصحة الجسم بشكل عام، والبقاء في نمط جسدي صحي يضمن المظهر الجيد والحالة البدنية الطيبة.