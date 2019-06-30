تقنية تتحكم في النعاس أثناء القيادة مسافات طويلة

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أكدت شركة عالمية، مؤخراً، تطويرها تقنية «التحكم بالنعاس»، والكشف عنه لدى السائق والتنبؤ به، ما يتيح البقاء في حالة استيقاظ مريحة، أثناء القيادة، وفق ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتسمح هذه التقنية بالكشف عن الحالة الأولية للنعاس الخفيف من المستوى الثاني، عن طريق قياس أوضاع السائق بدقة دون أي اتصال جسدي به.

وتعتمد التقنية على ملامح الرمش بالعينين وتعابير الوجه، فضلاً عن إشارات تلتقطها كاميرا مركبة في السيارة، وتقوم بمعالجتها عبر الذكاء الصناعي.

فضلاً عن ذلك، تراقب التقنية فقدان الحرارة من السائق، وتغير الإضاءة داخل المركبة، وتتوقع التقنية التحولات الجارية في مستوى النعاس لدى السائق. وتتوفر تلك التقنية التي طورتها شركة «باناسونيك»، على ملف يضم 22 براءة اختراع، ويأمل مطوروها أن تسهم مستقبلاً في خفض حوادث السير الناجم عن نعاس السائقين.