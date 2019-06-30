جهاز ذكي يحمي من السرطان

المصدر: دبي - البيان الصحي

أطلقت لوريال الفرنسية لمستحضرات العناية بالبشرة، بالتعاون مع آبل الأمريكية، جهازاً صغيراً ذكياً، يراقب تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية المُسببة للسرطان.

ويمكن ارتداء الجهاز «My SkinTrack UV»، مثل القلادة أو تثبيته على الملابس، والحقائب والأكسسوارات وغيرها، وهو مستشعر إلكتروني صغير، يتصل لاسلكياً بالهاتف الذكي «آي فون»، عبر تطبيق يعرض النتائج أولاً بأول.

وبجانب الأشعة فوق البنفسجية، يقيس الجهاز أيضاً نسبة تلوث الجو، والرطوبة، وحبوب اللقاح، ليسمح لصاحبه بمعرفة البيئة المحيطة به، ويقدم الحماية والعناية المثلى لصحة بشرته، بحسب موقع صحيفة «ميرور» البريطانية.

ولا يحتاج الجهاز للشحن، أو إلى بطارية، وينشط فور تعرضه لأشعة الشمس، ويقترن بهاتف آي فون عبر تقنية الاتصال قريبة المدى «NFC»، والتطبيق مندرج ضمن حزمة آبل للصحة «HealthKit»، ويُخزن البيانات مدة 3 أشهر.

ويتلقى صاحب الجهاز الإخطارات والتنبيهات عبر التطبيق على شاشة آي فون، عندما تُشكل البيئة المحيطة به أي تهديد محتمل لصحة البشرة، ويتم تحميل التطبيق مجاناً، أما سعر الجهاز، فيبلغ 60 جنيهاً استرلينياً.