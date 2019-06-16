ممارسة الرياضة تمنع تدهور الغضاريف وهشاشة العظام

المصدر: دبي - البيان الصحي

أفادت دراسة طبية جديدة أن تدهور الغضاريف بسبب هشاشة العظام، يمكن الوقاية منه بمساعدة التمارين الرياضية والنشاط الحركي.

وتوضح الدراسة فوائد التمارين الرياضية على الأنسجة التي تشكل مفاصلنا.

ولأول مرة، أظهر الباحثون كيف أن القوى الميكانيكية التي تعاني منها الخلايا في المفاصل أثناء التمارين، تمنع تدهور الغضاريف عن طريق تثبيط عمل الجزيئات الالتهابية التي تسبب التهاب المفاصل.

وأظهر الباحثون في جامعة «كوين ماري» البريطانية، أن هذا التأثير المضاد للالتهابات ناتج عن تنشيط بروتين معين، يسمى (HDAC6)، وقد لوحظ أن الأدوية التي منعت تنشيط ذلك البروتين، منعت الآثار المضادة للالتهابات الناتجة عن النشاط البدني، في حين أن العلاجات الدوائية الأخرى كانت قادرة على محاكاة فوائد ممارسة الرياضة.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج في البحث عن علاجات لالتهاب المفاصل، الذي يصيب الملايين حول العالم.

ويشير الباحثون إلى أن النتائج قد تؤدي إلى نهج علاجي جديد كلياً يعرف باسم الطب الميكانيكي، حيث تحاكي العقاقير تأثير القوى الميكانيكية لمنع الآثار الضارة للالتهابات وعلاج الحالات المختلفة، مثل التهاب المفاصل.