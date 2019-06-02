تمارين السفر.. نصائح للحفاظ على اللياقة خلال رحلة العمل

قد يضطرك العمل للبقاء بعيدًا عن المنزل بشكل متكرر، لذا ينبغي معرفة مدى صعوبة الحفاظ على برنامج لياقتك البدنية، وقد يترك لك وقت السفر والاجتماعات متسعًا صغيرًا في جدولك لممارسة التمرينات الرياضية، ولكن الحفاظ على لياقتك لا يجب أن يكون أمرًا ميؤوسًا منه. وقليل من الاجتهاد والتخطيط يمكنه مساعدتك في الحفاظ على مظهرك أثناء السفر. ضع في اعتبارك تلك النصائح الخاصة بتمارين السفر.

مستلزمات اللياقة البدنية بين أمتعتك

قبل رحلتك، ابحث عن مرافق اللياقة البدنية في الفندق أو في الأماكن القريبة واحزم مستلزمات اللياقة البدنية بين أمتعتك. قد تشمل أساسيات اللياقة البدنية أثناء السفر ما يلي:

Ⅶ الحذاء الرياضي

Ⅶ ملابس خاصة لممارسة الرياضة

Ⅶ ثوب السباحة

Ⅶ حبل القفز

Ⅶ أنبوب المقاومة

Ⅶ مضرب التنس

Ⅶ مقابض اليد

Ⅶ موسيقى وسماعات الرأس

Ⅶ شريط فيديو أو DVD خاص بالتمارين الرياضية

لممارسة نوع مختلف من تمارين السفر، يمكنك أن تسأل موظفي الفندق عن تأجير مزلجة ذات عجلات أو دراجة.

ممارسة الرياضة

ارتدِ حذاء المشي عند السفر. إذا كنت ستسافر بالطائرة، فيمكنك التجول عبر مكان حجز الرحلات بالمطار. عند السفر بالقطار، يمكنك السير عبر العربات أحيانًا. تنزه بالخارج عندما يقف القطار لركوب المسافرين ونزولهم في المحطات. إن كنت ستقود، فخذ عدة استراحات للخروج من السيارة والتمدد.

البدء

عند الوصول إلى وجهتك، حدد وتيرة رحلتك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية على الفور. إن لم يكن ذلك متاحًا، فحدد وقتًا للجولة التالية من التمارين الرياضية وتعامل معه وكأنه موعد مهم.

كن مبدعًا ووفّر وقتًا لممارسة التمارين الرياضية متى كان ذلك باستطاعتك. على سبيل المثال:

Ⅶ ابحث عن المتنزهات القريبة والممرات الخارجية. اسأل موظفي الفندق عن الطرق الآمنة للمشي أو الركض.

Ⅶ استخدم الردهات. سر صعودًا وهبوطًا في ممرات الفندق - أو إن أمكن إلى أحد اجتماعاتك. لا تركب المصعد أو الدرج المتحرك واصعد على السلالم.

Ⅶ تمرّن كثيرًا إلى أن تتعرق. مارس السباحة في حمام السباحة الخاص بالفندق.

Ⅶ اقفز الحبل. استخدم حبل القفز في غرفة اللياقة البدنية بالفندق أو في جانب موقف السيارات.

Ⅶ قم بتمارين القفز. جرّب عدة مجموعات في غرفتك.

Ⅶ جرّب التمارين الهوائية (الأيروبكس). قم بتشغيل شريط فيديو أو DVD خاص بتمارين رياضية.

Ⅶ استخدم أنبوب المقاومة. توفر لك تلك الأنابيب المطاطية مقاومة شبيهة للوزن عندما تقوم بشدها. يمكنك استخدام أنبوب المقاومة في التمارين الرياضية أثناء السفر لكي تبني القوة في أي مجموعة من العضلات تقريبًا.

Ⅶ حاول الاستفادة من وزن جسمك نفسه. حاول تجربة تمارين الضغط وتمرين الجرش لعضلات البطن والجلوس بوضع القرفصاء مستعينًا بساقيك.

انتبه لجسدك

إن تسبب اضطراب الرحلات أوتغير جدول مواعيدك في شعورك بالإرهاق فاجعل فترة تمارين السفر قصيرة أو اجعل التمارين أخف عن المعتاد. ليست هناك مشكلة من التعامل مع الأمور بهدوء مرة في كل فترة فقط.

ومع ذلك، تذكر أن التمارين الرياضية المنتظمة قد تساعد في التخلص من التوتر والشعور بانخفاض النشاط، الذي تحتاجه للتركيز في العمل.

8 فوائد للسفر تحسّن صحتك النفسية والجسدية

تتعدد الأغراض التي تدفع الإنسان إلى السفر من منطقة إلى أخرى، ومنها: السفر لغاية التعليم، وللمعالجة من الأمراض، أو للاستجمام وأخذ الراحة والترويح عن النفس للتخلص من الضغوط المختلفة كضغط العمل.

وقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث لمعرفة مدى تأثير السفر على صحّة الفرد من الناحية النفسية والجسدية.

1 أجريت دراسة مشتركة بين مركز ترانزامريكا لدراسات التقاعد، ورابطة السفر الأمريكية، واللجنة العالمية للشيخوخة، ودلّت نتائجها على أن السفر يعزز صحة القلب، حيث تقل احتمالية الإصابة بالأزمة القلبية عند النساء اللواتي يسافرن مرّتين في العام على الأقل، مقارنة بالنساء اللواتي يسافرن كل ستة أعوام فأكثر، وينطبق الأمر على الرجال الذين لا يأخذون إجازة سنوية، حيث تزداد احتمالية تعرضهم للنوبات القلبية.

2 في نتائج إحدى الدراسات تبيّن أنّ قيام الفرد برحلة لثلاثة أيام متواصلة يحسّن مزاجه، ويقلل الضغوط النفسية التي يعانيها الفرد بشكل ملحوظ، ويشار إلى أنّ أثر هذه مثل الرحلات يدوم لأسابيع عدّة عقب انتهاء الرحلة.

3 وفقاً لدراسات تناولت العلاقة بين الإبداع والسفر إلى الخارج، والتي أجراها أحد أساتذة كلية كولومبيا للأعمال يدعى آدم غالينسكي، تبيّن أنّ السفر يزيد إبداع الفرد، ومرونته المعرفيّة.

4 كما تناولت دراسة أجرتها جامعة كرونيل أنّ أغلب الأشخاص يشعرون بمشاعر الارتياح والسعادة لمجرّد قيامهم بالتخطيط للسفر.

5 وفقاً لما بيّنته نتائج إحدى الدراسات الأمريكية فإن السفر يعتبر من الحلول الفعالة التي تساعد على الخروج من حالة الاكتئاب، وتحسين المزاج.

6 عند سفر الفرد إلى أماكن أخرى، ولا سيّما التي لا يكون على معرفة بها من قبل، فإنه يعتمد على نفسه في غسل الملابس أو المداواة إذا تعرّض لوعكة صحيّة؛ كنزلة البرد مثلاً، إضافةً إلى زيادة قدرة الفرد على التخطيط، حيث يدرس الأعمال والقرارات التي سيتّخذها بشكل مسبق، وبذلك فهو يطوّر شخصيته وينمّيها على نحو أفضل.

7 يلزم المسافر أن يقرأ قليلاً عن عادات الناس في المكان الذي يرغب بالسفر إليه؛ ليسهّل عليه التواصل مع الناس، كما أنّه يصبح أكثر إلماماً بالجغرافيا والعادات والمعلومات الخاصة بالبلدان التي يزورها.

8 ينمّي السفر لدى الأفراد القدرة على مواجهة المعيقات أو الصعوبات التي يواجهونها في سفرهم، حيث تزداد جرأتهم وشجاعتهم، وبالتالي تتطوّر شخصياتهم.

Ⅶ البحث عن المتنزهات والطرق الآمنة للمشي أو الركض ضمن خطوات الرحلة

Ⅶ الرياضة المنتظمة قد تساعد على التخلص من التوتر والشعور بانخفاض النشاط

Ⅶ حاول تجربة تمارين الضغط وعضلات البطن وممارسة السباحة واستخدام حبل القفز