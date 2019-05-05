الأولى من نوعها عالمياً.. كبد بيولوجية من صنع البشر

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكن علماء صينيون من صنع كبد بيولوجية بشرية هي الأولى من نوعها في العالم.

كما وضع العلماء منظومة خاصة لمنع هذه الكبد الاصطناعية من التوقف عن القيام بوظائفها المطلوبة وفقاً لشنغهاي نيوز. وبواسطة هذه الكبد الاصطناعية تمت حسب قول علماء معهد شنغهاي للعلوم البيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الصينية، إطالة عمر الخنازير التي كانت تعاني من قصور حاد في عمل الكبد.

كما تم اختبار هذه الكبد التي هي من صنع الإنسان على الإنسان أيضاً، حيث تطوعت امرأة عمرها 60 سنة تعاني من التهاب في الكبد B منذ 40 سنة، وبعد إجراء عملية زرع الكبد الاصطناعية استقرت حالتها الصحية ولا يوجد الآن ما يهدد حياتها.