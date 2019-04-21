جهاز لاسلكي لإنقاذ مرضى السكري

المصدر: دبي - البيان الصحي

صممت شركة بريطانية جهازاً لاسلكياً قابلاً للارتداء حول الذراع أو البطن لإنقاذ حياة مرضى السكري، حال تعرضهم لأزمات مفاجئة، من خلال مراقبة ورصد مستوى السكر في الدم، بفضل جهاز المراقبة المدمج به، من أجل تحديد الجرعة الواجب إعطاؤها للمريض على الفور.

ويشتمل الجهاز حسب «ديلي ميل» على ثلاثة أجزاء، جهاز في حجم علبة كبريت يتم تثبيته بلاصق على الذراع أو البطن، مدمج به مضخة تضخ جرعات الأنسولين الواجب أخذها وقت الحاجة إليها، وجهاز لاسلكي في حجم هاتف ذكي، يعتبر جوهر نظام سيلنوفو، مزوّد بشاشة لمسية ومقياس لمستوى الغلوكوز في الدم، واتصال لاسلكي ليرتبط بخدمة سحابة الشركة المطورة «ويلش» باستمرار، لتزويد المريض وعائلته والطبيب المعالج بكافة البيانات والمعلومات في أي وقت ومن أي مكان عبر الأجهزة الذكية، عن طريق تطبيق ذكي يتم تحميله.

ويتضمن الجهاز اللاسلكي مجموعة من التطبيقات المسؤولة عن متابعة المريض ومراقبة نظامه الغذائي ومستوى السكر في الدم وأنشطته الرياضية ولياقته البدنية والجسدية، حيث تقوم التطبيقات بتسجيل البيانات والمتابعات التي تصلها مباشرة من المستشعر المدمج في مضخة الأنسولين، لمتابعة حالة المريض أولاً بأول، وإعطائه الجرعة المناسبة وقت الحاجة إليها.