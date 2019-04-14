عدسات لاصقة لعلاج حساسية العين

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أفاد تقرير جديد، بأن عدسات لاصقة تجريبية، لا تعمل فقط على تحسين الرؤية بل أيضاً على تجنب الحكة بسبب الحساسية، ربما تطرح للاستخدام قريباً مع استكمال دراستين في مراحلهما الأخيرة.

وكتب باحثون في دورية «القرنية»، أن العدسات التي تحتوي على مضادات الهيستامين (مضادات الحساسية) والتي طورتها واختبرتها شركة جونسون آند جونسون، خففت أعراض حساسية العين بشكل كبير.

واختبرت التجربتان العشوائيتان اللتان موّلتهما جونسون آند جونسون، فاعلية وسلامة العدسات التي تطلق ببطء مادة كيتوتيفين المضادة للحساسية. وشملت التجربتان 244 متطوعاً تراوحت أعمارهم بين 12 و61 عاماً.

وقال، إن بعض المتطوعين الذين كانوا يضعون عدسات مزودة بمضادات الهيستامين لم يبلغوا عن شعورهم بأي حكة، بينما أبلغ آخرون عن حكة مزعجة ولكنها محتملة.