تطبيق مجاني يكشف أمراض الأطفال عبر وجوههم

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أعلنت جامعة كيرتين الأسترالية، عن إطلاق موقع إلكتروني لمشروع «كلينيفاس Cliniface»، الذي يقوده باحثو الجامعة، ويهدف إلى استخدام صور ثلاثية الأبعاد لوجوه الأطفال، للكشف عن ملامح دقيقة ترتبط ببعض الأمراض النادرة.

ووفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، فإن الموقع يتيح تطبيقاً مجانياً يمكن للأطباء تنزيله لاستخدام تلك التقنية للمساعدة في تشخيص حالات مرضية استناداً إلى شكل الوجه ونموه.

ونقلت «الشرق الأوسط» عن د. ريتشارد بالمر، الباحث الرئيسي بالمشروع قوله: «شكل الوجه ونموه مرآة لصحة الشخص، وهذه التكنولوجيا مناسبة بشكل خاص للمرضى الأصغر سناً، حيث يمكن اكتشاف الحالات المرضية من خلال اختلافات دقيقة في تطوير ملامح الوجه».

وتأخذ هذه التقنية قياسات دقيقة للغاية من صورة ثلاثية الأبعاد للوجه وتحللها في ثوانٍ للمساعدة على اكتشاف المشكلات الطبية الكامنة.

وأضاف بالمر: «نماء الوجه بشكل ما، قد يحدث بطريقة ناتجة عن حالة مرضية نادرة كامنة في مرحلة الطفولة، وهذه الأداة مفيدة في الكشف عن ذلك، مما يعني أنها تساعد في التشخيص وتعين على التدخل الطبي السريع».