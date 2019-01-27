جهاز «ترمومتر» متصل بهاتف ذكي يتنبأ بانتشار الإنفلونزا

المصدر: دبي - البيان الصحي

اختبر فريق من الباحثين بجامعة أيوا الأميركية نهجاً بحثياً جديداً لقياس معدلات انتشار الإنفلونزا بالنسبة إلى أشخاص بعينهم أو في منطقة معينة، وذلك عن طريق تسجيل بيانات جهاز مقياس حرارة إلكتروني (ترمومتر) متصل بهاتف محمول.

وقال الباحثون: «إن هذه التقنية يمكنها أن تساعد على تحسين القدرة على التنبؤ بتفشي بعض الأوبئة بغرض مكافحتها والتصدي لها، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)».

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي»، المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، عن الباحث أرون ميلر، المتخصص في علوم الكومبيوتر بجامعة أيوا، قوله: «لقد وجدنا أن البيانات التي نحصل عليها من مقياس الحرارة الذكي ترتبط بصورة كبيرة بالمعلومات التي نتوصل إليها من الأنظمة التقليدية لمتابعة الصحة العامة، ومن الممكن استخدامها لتحسين جهود التنبؤ بأنشطة أمراض مثل الإنفلونزا، بل تقديم تحذيرات بشأن تغير أنشطة المرض قبل حدوث هذا التغيير بأسبوع على سبيل المثال».

وقام فريق البحث بتجميع 8 ملايين قراءة من 450 ألف أجهزة مقياس حرارة إلكتروني مستقل على امتداد فترة زمنية من أغسطس (آب) 2015 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2017، ويقوم الترمومتر الذكي بتشفير هوية الهواتف المحمولة؛ حفاظاً على خصوصية المشاركين في التجربة، كما يتيح إمكانية حجب البيانات الخاصة بعمر ونوع المشارك. وتم تجميع البيانات من خمسين ولاية أميركية، وتصنيفها بحيث يتم تحديد أنشطة انتشار الإنفلونزا حسب كل منطقة وفئة عمرية مختلفة.

وقال الباحث فيليب بولجرين: إن «النتائج التي توصلنا إليها تكشف عن أن الترمومترات الذكية يمكن أن تكون مصدراً جديداً للمعلومات».