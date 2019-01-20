تطبيق ذكي للكشف عن باركنسون وفقر الدم

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

كشفت وكالة «تاس» الروسية عن تطبيق جديد للهواتف النقالة، يتيح إمكانية الكشف المبكر عن بعض الأمراض.

وحسب طبيب الصحة العامة فلاديمير ميخائيلوفيتش، فإن هذا التطبيق الجديد «خطوة مهمة بكل تأكيد، إلا أنها لا تغني عن مراجعة الطبيب»، وأوضح أن الحديث يدور هنا عن تطبيق يساعد في التشخيص الأولي.

وأكد: «هذا أمر مهم للغاية لأن التطبيق قادر على تحديد الأعراض الأولية لفقر الدم وداء باركنسون، وهي أعراض قد لا تثير في بداياتها اهتمام أو انتباه المريض نفسه، ولهذا فهو يساعد إن جاز التعبير في الكشف مبكراً عن المرض، ما يساعد على اختيار العلاج المناسب والحيلولة دون تفاقم سريع للحالة المرضية»

. ووصف ميخائيلوفيتش التطبيق بأنه «مساعد جيد للطبيب»، لكنه نصح الأشخاص الذي سيستخدمونه بعد انتشاره، بعدم تجاهل التشخيص.