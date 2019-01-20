«الوجه الآلي» تقنية جديدة لعلاج شلل الوجه النصفي

المصدر: دبي- البيان الصحي

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى تقنية جديدة عن طريق جهاز إلكتروني، تتم زراعته داخل الوجه ليساعده على استعادة الحركة بالجزء المصاب بالشلل. وكشفت التجارب المبدئية، التي أجراها الباحث نيت جويت، من كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية على الفئران، عن نتائج مبشرة من أجل استعادة القدرة على الحركة في نصف الوجه المصاب بالشلل، من خلال توجيه إشارات كهربائية من النصف السليم إلى النصف المصاب، ما يساعد في تحريك عضلات الوجه، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

مشكلات وظيفية

ونقل موقع «ساينس ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية، عن الباحث قوله: إن شلل الوجه النصفي هو حالة مرضية «مدمرة» للمريض تؤدي إلى مشكلات وظيفية وجمالية وتؤثر على عملية التواصل بين المريض والمجتمع، وفي حين أن جراحات إعادة بناء الوجه عن طريق نقل العضلات أو بعض الأعصاب يمكن أن تساعد في استعادة بعض أشكال الحركة إلى الوجه، إلا أن هذه الأساليب تنطوي على بعض المشكلات، فهي، على سبيل المثال، تعيد للمريض القدرة على الابتسام مرة أخرى، ولكن ذلك يتطلب منه بعض المجهود الذهني.

ويعتزم فريق الدراسة إجراء مزيد من الأبحاث من أجل ابتكار أجهزة أصغر حجماً، تتم زراعتها بشكل دائم داخل الوجه للتغلب على مشكلة شلل الوجه النصفي.