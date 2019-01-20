الكشف عن طريقة لتجديد شباب الدّماغ

المصدر: دبي- البيان الصحي

استنتج علماء جامعة «ديوك» الأميركية بولاية كارولاينا الشمالية أن ممارسة التمارين البدنية بصورة منتظمة، يمكن أن تقلّل من ضعف الإدراك في سنِّ الشّيخوخة وتجدّد شباب الدماغ.

وتفيد مجلّة «Neurology» بأنّ العلماء أجروا تجربة اشترك فيها 160 شخصاً أعمارهم فوق 55 سنة، كانوا جميعهم يعانون من صعوبة التركيز وضعف الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرارات ويتحركون قليلاً، ولكن لم يعاني أي منهم من الخرف.

وقسّم الباحثون المشتركين في التجربة إلى 4 مجموعات. أفراد المجموعة الأولى كانوا يمارسون التمارين البدنية 3 مرات في الأسبوع لمدة نصف سنة، أما أفراد المجموعة الثانية، فاتبعوا نظام «DASH» في التغذية، الذي توصف لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيما جمع أفراد المجموعة الثالثة بين التمارين البدنية ونظام «DASH»، واستمر أفراد المجموعة الرابعة في نمط حياتهم المعتاد.