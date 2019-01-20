لصقة مطورة لقياس السكر في الدم

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أكد علماء سويديون أنهم طوروا نظاماً صغيراً جداً من لصقة جلدية تحتوي على إبرة ميكروية متناهية في الصغير لمراقبة مستوى الغلوكوز في الدم موجهة لمرضى السكري، وأنهم اختبروا نماذجها الأولى بنجاح على الإنسان، ويستعدون لإجراء تجارب سريرية عليها.

وقال الباحثون في «معهد كيه تي إتش الملكي» للتكنولوجيا في استوكهولم: إن اللصقة تراقب مستوى الغلوكوز باستمرار؛ ولهذا فإنها ستعوض الأجهزة الحالية التي تعتبر غير مريحة لأنها إما تتطلب وجود إبرة بطول 7 مليمترات تنغرز في الجلد، أو أنها تتغلغل نحو الأنسجة الدهنية، وهي ليست أفضل المناطق لقياس السكر.

وقال الباحثون: إن اللصقة الحاوية الإبرة الميكروية أصغر 50 مرة من تلك الإبر السابقة. كما أن توظيف مجسات استشعار للإنزيمات يتيح للصقة فحص الغلوكوز في فترات طويلة.