السباحة إرشادات لحماية الأطفال والمراهقين من حوادث الغرق

المصدر: دبي - البيان الصحي

يمثل الغرق ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمدة في جميع أنحاء العالم، وهو حالة من تعطل التنفس جراء الانغمار والانغماس في أحد السوائل.

ويتسبب الغرق في العديد من المضاعفات التي تتراوح بين الوفاة أو الإعاقة المستديمة بدرجاتها المختلفة، وفي بعض الحالات قد ينجو الطفل من دون أية مضاعفات.

وللوقاية من حوادث الغرق يقدم الدكتور أحمد عبدو أخصائي أول أمراض الأطفال بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال العديد من النصائح الموجهة لمختلف الفئات العمرية ولأولياء الأمور بشكل خاص للوقاية من حوادث الغرق التي باتت في ازدياد خلال الفترة الأخيرة.

الأطفال الأقل من سنة

يعتبر الأطفال الأقل من سنة عرضة لمخاطر الغرق في البانيو أو السقوط في دلو كبير فيه ماء، وكثير من حوادث الغرق في البانيو تحدث عندما يترك الأبوان الطفل الصغير بمفرده أو برفقة أطفال صغار مثله، وبالتالي فإن أفضل وسيلة هي حماية الأطفال من مثل هذه الحوادث.

وبشكل عام يجب اتباع الإجراءات الوقائية التالية لحماية الطفل في هذه المرحلة من العمر:

ـــ إفراغ كل الدلاء والحاويات الكبيرة بعد الاستعمال.

ـــ عدم ترك الطفل الصغير بمفرده في غرفة الاستحمام.

ـــ قفل الحمام في كل الأوقات، وتركيب عين خفية ومقبض للباب من الجانب الخارجي أو تعديل وضع مقبض الباب بحيث يكون القفل من الخارج.

ـــ وضع حواجز حول المسابح واستخدام أقفال على أبواب هذه الحواجز لمنع الأطفال من الدخول إليها لوحدهم.

ـــ المراقبة اللصيقة للأطفال من قبل الآباء خاصة عند البدء بالمشي.

قبل المدرسة

كما يجب على الآباء عدم وضع حوض السباحة في فناء المنزل حتى بلوغ الطفل أكثر من خمسة أعوام، حيث يعد حوض السباحة المسبب الأول لحوادث الغرق في مرحله ما قبل دخول المدرسة.

وبما أنه من المستحيل مراقبة الأطفال في كل الأوقات فيجب أن يكون هناك سور حول حوض السباحة، بحيث تتوفر فيه المواصفات التالية:

ـــ يتم فصل المسبح بشكل تام عن المنزل وساحة اللعب.

ـــ أن يحيط السور بالحوض من الجوانب الأربعة غير متضمن لجدار المنزل.

ـــ أن يكون بطول 120 سم على الأقل، وألاَّ تتعدى المسافة بين شرائح السور 10 سم

ـــ أن يكون السور مزوداً ببوابة ذاتية الإغلاق يعمل بصورة جيدة مع ملاحظة كونه موجوداً في مكان عالٍ من الباب بحيث لا يستطيع الطفل الوصول إليه.

ـــ أن تكون البوابة بعيدة عن الحوض بحيث يمكن أن تقفل عندما يتكئ عليها الطفل حديث المشي إذا تركت البوابة مفتوحة.

ـــ أن يكون السور بجانب المراقبة اللصيقة للطفل هو الوسيلة الأمثل ليس لحماية طفلك لوحده بل لحماية الأطفال الآخرين ممن يعيشون في الجوار.

ـــ الأغطية الأوتوماتيكية وأجهزة إنذارات الأبواب والأحواض مع تغطية الحوض باستخدام أغطية المسابح بشكل محكم والتأكد من عدم وجود ماء على الغطاء يمكن أن تشكل وسائل مهمة للوقاية من حوادث الغرق، مع ملاحظة أن الأغطية العائمة التي تعمل بالطاقة الشمسية لا تشكل غطاءً آمناً.

أحواض السباحة المنزلية

وهناك أمور عدة يمكن القيام بها للمحافظة على سلامة الطفل في المسبح وأهمها المراقبة المستمرة له، وعدم تركه بالقرب من حوض السباحة لوحده ولو لثوانٍ معدودة، وحفظ الألعاب بعيداً عن الحوض حتى لا يحاول الوصول إليها، والقواعد التالية تساعد أيضاً في سلامة الطفل:

ـــ تجنب مخاطر الصدمات الكهربائية بحفظ الأدوات الكهربائية بعيداً عن المسبح.

ـــ لا تترك الطفل يسبح بمفرده.

ـــ لا تستخدم لوحة الغطس في مسبح غير مهيأ لذلك.

ـــ تجنب استخدام الزلاجات، فهي في غاية الخطورة.

ـــ لا تترك الدراجات الثنائية الأرجل أو العربات على جانب الحوض.

ـــ احتفظ بهاتف بجانب حوض السباحة للطوارئ.

ما يجب فعله عند حدوث غرق:

ـــ اخرج الطفل من الماء بحذر واطلب المساعدة.

ـــ ابدأ فوراً بعملية إنعاش القلب والرئتين.

ـــ اطلب من أحد الأشخاص الاتصال بالخدمات الطبية للطوارئ.

ـــ خذ الطفل لأخصائي الأطفال فوراً حتى لو كانت حالته عادية بعد عملية الإنعاش القلبي الرئوي.

9 قواعد لسلامة الأطفال بعمر 5-12 سنة

تشكل السباحة وألعاب الماء متعة عظيمة وتمريناً جيداً للأطفال في هذه السن، ولكن معظم حالات الغرق تحدث في المحيطات، البحار، البحيرات، الأنهار، الجداول، فلا تدع الطفل يسبح في أي مكان به ماء من دون مراقبة شخص راشد، ولا تدعه يقوم بحركات التزلج على الماء أو الغطس بواسطة أسطوانة التنفس أو السباحة بواسطة أنبوبة التنفس من دون تعليمات مدرب مؤهل، ويجب تعليم الأطفال قواعد السلامة التالية والتأكد من تطبيقها:

1 ـــ عدم ترك الطفل يسبح بمفرده.

2 ـــ ألاَّ يقوم بالغطس في الماء إلا بموافقة شخص راشد يعرف عمق المياه.

3 ـــ الاستخدام الدائم لسترة النجاة عند ركوب المراكب، صيد السمك، التزلج على الماء أو اللعب في نهر أو جدول.

4 ــ عدم السباحة حول المراكب الراسية أو في مسار المراكب ذات المحركات أو في الأماكن التي يتزلج فيها الناس على الماء.

5 ــ عدم السباحة أثناء العواصف وحدوث البرق.

6 ــ عدم دفع أو إمساك شخص تحت الماء بغرض اللعب.

7 ــ معرفة معنى طلب النجدة وأهميته وأنه ليس موضوعاً للتسلية بل يجب أن يطلب النجدة في حالة الطوارئ الحقيقية.

8 ـــ إذا سبح الطفل أو انجرف لمسافة بعيدة عن الشاطئ يجب أن يظل هادئاً وأن يسبح ببطء أو يطفو على ظهره حتى تصل النجدة، وأن يحتفظ بيديه تحت الماء لوضع الجسم بالصورة المثلى والاتزان وأن يظل طافياً.

9 لا تدع طفلك يستعمل الألعاب أو المسطحات التي تعبأ بالهواء أو الأجنحة التي تلبس على الساعدين والتي تعبأ أيضاً بالهواء، حيث إن هذه الوسائل بالرغم من كونها تساعد في السباحة إلا أنها ليست مثالية للوقاية من الغرق، ولا يمكن بأي من الأحوال أن تكون بديلاً عن سترات النجاة لأن مثل هذه الأدوات تصبح خطرة وعديمة الجدوى إذا أفرغ منها الهواء فجأة أو إذا أنزلق الطفل منها.

ولذا فإن سترات النجاة هي من الأمور الضرورية والتي يجب ارتداؤها من قبل كل فرد من أفراد العائلة إذا كانوا على متن مركب في رحلة بحرية أو نهرية كل حسب عمر الطفل.

4 ممارسات لحوادث الغطس للأطفال الكبار والمراهقين يجب الحذر منها

يتعرض الأطفال الكبار والمراهقون لحوادث الغرق بالرغم من معرفتهم السباحة، حيث تكون أغلب الحوادث في الأماكن البعيدة عن المراقبة وبخاصة المياه المليئة بالحجارة والأنهار والمستنقعات، والتي يعتقد السباح أنه يستطيع السباحة فيها بصورة أفضل.

وكثير من السباحين يصابون بجروح خطيرة في كل عام من جراء حوادث الغطس، حيث يمكن حدوث إصابات خطيرة في الحبل الشوكي، تلف في الدماغ أو حتى الوفاة للسباحين الذين:

1 ـــ يمارسون الغطس في الأماكن الضحلة مثل البحيرات، المستنقعات، الجداول، أحواض السباحة، حيث يكون عمق المياه مجهولاً لديهم.

2 ـــ يمارسون الغطس بصورة خاطئة فوق أرضية الحوض.

3 ـــ يرتطمون بقاع الحوض عند الانحدار نحو الطرف الضحل.

4 ـــ الارتطام بلوحة الغطس عند محاولة القفز لأعلى أثناء الغطس.

5 نصائح لتجنب الإصابات

1 ـــ افحص عمق الماء أولاً واذهب إلى العمق خاصة إذا كانت المرة الأولى لك في ذلك المكان.

2 ـــ لا تغطس لأرضية المسبح لأنها عادة ما تكون غير عميقة.

3 ـــ لا تغطس في النهاية الضحلة للمسبح.

4 ـــ لا تغطس باستخدام الأنابيب الداخلية أو ألعاب المسبح.

5 ـــ تعلم الطريقة الصحيحة للغطس عن طريق دروس خاصة بالغطس.

وبشكل عام شجع أولادك من المراهقين على أخذ دروس في السباحة والغطس والسلامة في المياه وطرق الإنقاذ، لأن مثل هذه الدروس تتيح لهم اكتساب المهارات المطلوبة للسباحة والغطس الآمنين.