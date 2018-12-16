10 نصائح تساعد في تهدئة الحالة المزاجية

المصدر: دبي - البيان الصحي

هل تستشيط غيظًا عندما يعترض أحدهم طريقك وسط حركة المرور؟ هل يرتفع ضغط دمك عندما يرفض طفلك اتباع الأوامر؟ الغضب أمر طبيعي بل قد يكون إحساسًا صحيًا - لكن من المهم التعامل معه بطريقة إيجابية. يمكن للغضب غير المسيطر عليه أن يضر بصحتك وعلاقاتك، «مايو كلينيك» من جانبها تقدم في مقال لها 10 نصائح لإدارة الغضب:

1 ـــ فكر قبل التحدث: أثناء نوبة الغضب، من السهل قول شيء ما قد تندم عليه لاحقًا. انتظر لحظات قليلة لتجميع أفكارك قبل البوح بأي شيء - واجعل المشاركين الآخرين في الموقف نفسه يفعلوا الأمر نفسه.

2 ـــ بمجرد أن تهدأ، عبر عن غضبك: بمجرد أن تفكر بوضوح، عبر عن استيائك بطريقة قاطعة وليست عدوانية. اذكر مخاوفك واحتياجاتك بوضوح وبشكل مباشر، دون جرح الآخرين أو محاولة السيطرة عليهم.

3 ـــ مارس بعض الرياضة: يمكن للنشاط البدني مساعدتك على تقليل التوتر الذي يسبب لك الغضب. إذا كنت تشعر بتزايد نوبة الغضب لديك، فاذهب للمشي أو الجري، أو اقض بعض الوقت في القيام بأنشطة بدنية أخرى ممتعة.

4 ـــ احصل على فترة استراحة: فترات الاستراحة ليست للأطفال فقط. وفر لنفسك فترات راحة قصيرة أثناء اليوم الذي يبدو مشحونًا بالتوتر. قد يساعدك الحصول على بضع لحظات من الهدوء على الشعور بأنك مستعد على نحو أفضل للتعامل مع ما تواجهه دون هياج ولا غضب.

5 ـــ حدد الحلول الممكنة: بدلاً من التركيز على ما جعلك غاضبًا، اعمل على حل المشكلة التي تواجهها. هل غرفة طفلك الفوضوية تثير غضبك؟ اغلق الباب. هل تتأخر الزوجة عن العشاء كل ليلة؟ حدد مواعيد متأخرة للوجبات ليلاً - أو تقبل تناول الطعام بمفردك في بعض الأوقات خلال الأسبوع. ذكر نفسك أن الغضب لن يحل شيئًا وربما فقط يزيد الأمر سوءًا.

6 ـــ التزم بعبارات (الأنا): لتجنب الانتقاد أو إلقاء اللوم - وهو ما قد يزيد التوتر - استخدم عبارات (الأنا) لوصف المشكلة. كن محترمًا ومحددًا. على سبيل المثال، قل (أنا مستاء لأنك تركت الطاولة دون تقديم المساعدة في غسل الأطباق) بدلًا من، (أنت لا تقوم بأية أعمال منزلية).

7 ـــ لا تحمل ضغينة: التسامح سلاح قوي. وإذا سمحت للغضب والمشاعر السلبية الأخرى بالسيطرة على المشاعر الإيجابية، فقد تجد نفسك تشعر بالاستياء أو الظلم من أم رأسك حتى أخمص قدميك. ولكن إذا استطعت مسامحة شخص أغضبك، فقد تتعلمان من الموقف. من غير الواقعي أن تنتظر من الجميع أن يتعاملوا تمامًا كما تريد وفي كل الأوقات.

8 ـــ استخدم الدعابة لتخفيف التوتر: التخفيف من الأمر قد يساعد على تخفيف التوتر العارم. استخدم الدعابة لمساعدتك على مواجهة ما يغضبك، وأيضًا مواجهة أي توقعات غير واقعية لم تنتظر سير الأمور عليها. مع ذلك، تجنب السخرية - لأنها قد تجرح المشاعر وتزيد الأمور سوءًا.

9 ـــ تمرس على مهارات الاسترخاء: عندما يشتعل غضبك، استخدم مهارات الاسترخاء. تمرن على تدريبات التنفس العميق، ـوتخيل منظرًا يبعث على الاسترخاء، أو كرر كلمات أو عبارات تساعدك على التهدئة، مثل، (تعامل مع الأمور بهدوء) يمكنك أيضًا الاستماع إلى الموسيقى، أو الكتابة في صحيفة أو القيام ببعض تمارين اليوجا - افعل كل ما يمكن لتشجيع عملية الاسترخاء.

10 ـــ اعرف متى تطلب المساعدة: يمثل تعلم السيطرة على الغضب تحديًا للجميع أحيانًا. ففكر في طلب المساعدة بالنسبة لمشكلات الغضب إذا كان غضبك يبدو أنه خارج نطاق السيطرة، ويتسبب في قيامك بأشياء تندم عليها، ويجرح من حولك.