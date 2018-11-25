علماء يطوّرون مريئاً بشرياً في المختبر

المصدر: دبي _ البيان الصحي

قام باحثون، ولأوّل مرة، بتنمية أنسجة لمريء بشكل كامل من خلايا جذعيّة متعدّدة القدرات، وهي خلايا يمكن أن تأتي من أي نوع آخر من خلايا الجسم.

وقاد هذا العمل فريق من مركز سينسيناتي للأطفال للخلايا الجذعية والطب العضوي (CuSTOM).

يمكن أن يكون لهذه المقاربة نتائج مثيرة للاهتمام، فيسمح هذا بدراسة آمنة ومفصّلة للأمراض المرتبطة بقناتنا الغذائية في المختبر كما يوفّر عيّنات نموذجية لاختبار العلاجات والأدوية عليها ويمكن حتّى أن يقود لإنتاج أنسجة شخصية (أي أنّها خاصّة بشخصٍ ما) والتي يمكن أن تُزرع داخل المريض عند الحاجة، ونُشرت هذه النتيجة المهمة في مجلة (Cell Stem Cell).

واستطاع الفريق تنمية عيّنات من نسيج المريء خلال شهرين بحجم يتراوح 500 إلى 800 ميكرون طولًا.

وتمّت مقارنة هذه العينات بعينات من خزعات للمريء من المرضى مع كل من عينات مُهندسة حيويًا وعيّنات من الخزع على حدٍ سواء في التركيب وفقًا للفريق.