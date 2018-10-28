تطبيق للهواتف الذكية يساعد على تشخيص مرض الشلل الرعاش

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

استخدم باحثان من سويسرا بيانات الهواتف الذكية في محاولة اكتشاف مرض الشلل الرعاش (باركنسون). واقترح الباحثان من معهد الإنسان الآلي والأنظمة الذكية في سويسرا استخدام بيانات الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي للمساعدة في تشخيص المرض. وتقوم فكرة الباحثين على استخدام البيانات التي يجمعها الهاتف الذكي وتحليلها لرصد دلالات المرض ومدى تطور الحالة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويستخدم الباحثان تطبيق هاتف ذكي لجمع البيانات، حيث يقوم المشاركون في التجربة بإدخال المعلومات الديموغرافية والطبية الخاصة بهم ثم يطلب منهم إجراء 4 اختبارات باستخدام هواتفهم. وتشمل الاختبارات الأربعة التي يتم إجراؤها نحو 3 مرات يومياً الحركة والصوت والذاكرة والقدرة على النقر.

ويتضمن اختبار المشي سير الشخص 20 خطوة إلى الأمام ثم الدوران. ويتطلب اختبار الصوت نطق كلمة «آآآآآه» لمدة 10 ثوانٍ. أمام اختبار النقر فيطلب من المستخدم وضع هاتفه على مكان مسطح ثم النقر على زرين من أزرار الشاشة لمدة 20 ثانية.

وأخيراً فإن اختبار الذاكرة يطلب من المستخدم تذكر تكوينات من الزهور التي تضيء على الشاشة ثم لمس الزهور بنفس النظام الذي تم عرضه. وأضاف الباحثان أن مقارنة اختبارات المشي المتعددة كانت الوسيلة الأكثر فاعلية لتشخيص مرض باركنسون، كما يمكن للأطباء الدخول إلى بيانات ملاحظة المريض على المدى الطويل دون الحاجة إلى حضور المريض إلى المستشفى بحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.