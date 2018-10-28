فحص دم يرصد سرطان البنكرياس مبكراً

المصدر: دبي _ البيان الصحي

طوّر باحثون سويديون من جامعة لوند، فحص دم يمكنه الرصد المبكر لسرطان البنكرياس في مراحله الابتدائية.

وقال الباحثون في الدراسة المنشورة في مجلة «جورنال أوف كلينيكال أونكولوجي» المعنية بدراسات السرطان، إن اختبارهم الجديد «يمكنه رصد سرطان البنكرياس بدقة تصل إلى 96 بالمئة في المرحلتين الأولى والثانية منه، وهذا ما يتيح للأطباء التدخل جراحياً بسرعة لإزالته من جسم المصاب».

ولا يمكن الآن تشخيص هذا السرطان الذي لا يمثل سوى 3 بالمئة من عدد السرطانات، إلا في مراحله المتأخرة. ويتوقع العلماء، أن يصبح ثاني سرطان خطورة في العالم بحلول عام 2030.

وقال كارل بوريبيك البروفيسور في قسم علوم تكنولوجيا المناعة في الجامعة، إن الدراسة أجريت على عينات من الدم لمصابين في الولايات المتحدة والدنمارك.

ويعتمد الفحص على رصد بضع عشرات من العلامات من بين مئات العلامات التي تكتشف أثناء تنفيذ جهاز المناعة لعملياته في مقاومة الجراثيم أو الأمراض أو الأورام الخبيثة.