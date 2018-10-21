«صحة دبي» توفّر أحدث الأدوية للتصلب اللويحي

المصدر: دبي - البيان الصحي

توفر هيئة الصحة في دبي أحدث العلاجات العالمية لمرضى التصلب اللويحي، بما في ذلك الكبسولات والحقن تحت الجلد وحقن شهية، ويوجد في الهيئة فريق طبي متخصص لعلاج مرض التصلب اللويحي، وهناك ممرضة نفسية لمتابعة المرضى.

من جانبه، أكد الدكتور سهيل الركن استشاري الأعصاب في مستشفى راشد رئيس شعبة الأعصاب في جمعية الإمارات الطبية أن الكشف المبكر عن المرض يقلل من عملية المضاعفات، لافتاً إلى وجود نحو 350 مريضاً مسجلين في «صحة دبي» بمرض التصلب اللويحي الذي يصيب الأعصاب بسبب خلل مناعي يؤدي إلى حصول بقع بأنسجة الدماغ والحبل الشوكي مما يؤدي إلى إعاقات حركية وذهنية ونطقية وغيرها.

وقال الدكتور الركن: إن المرض يصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة 1-4، والسبب الرئيسي وراء حدوث هذا المرض ما زال غامضاً، لافتاً إلى أن الأبحاث في الوقت الجاري تركز حول أداء جهاز المناعة وارتباطه به، بحيث يقوم عمل جهاز المناعة بشكل مبسَّط على تحديد الأجسام الغريبة داخل الجسم ومهاجمتها والقضاء عليه من خلال مجموعة من الأوامر توزعها بين خلايا جهاز المناعة.

وحول دور العوامل الوراثية بمرض التصلب، قال الدكتور سهيل الركن: لا يوجد هناك دليل قاطع يثبت علاقة واضحة بين عوامل الوراثة ومرض تصلب الأنسجة، ولكن نتائج بعض الدراسات أثبتت وجود علاقة غير واضحة بينها، كما وبينت بأن الغجر الأوروبيين وسكان الأسكيمو وقبائل البانتو في إفريقيا لا يصابون بهذا المرض، بينما يصاب به الهنود الحمر في أميركا الشمالية والجنوبية واليابانيون وبعض شعوب آسيا.