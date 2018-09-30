منظمة الصحة العالمية تتوقع 9 ملايين وفاة بالسرطان في 2018

المصدر: دبي - البيان الصحي

رجحت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالسرطان إلى 9.6 ملايين شخص في عام 2018، فضلا عن تسجيل 18.1 مليون حالة إصابة جديدة.

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة للمنظمة فإن واحداً من بين كل خمسة رجال، وواحدة من بين كل ست نساء يصابون بالسرطان خلال حياتهم، بينما يموت واحد من بين كل ثمانية رجال وواحدة من بين إحدى عشرة امرأة.

زيادة

وعزا التقرير أسباب الزيادة في معدل الإصابة بالسرطان إلى عدة عوامل، منها شيخوخة السكان، في بعض المناطق في العالم فضلاً عن تغير انتشار بعض أسباب السرطان المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الدكتور إتيان كروغ، مدير إدارة مكافحة الأمراض غير المعدية والإعاقة والعنف والوقاية من الإصابات بمنظمة الصحة العالمية:

«هذه الأرقام الجديدة تظهر أن لدينا أزمات كبيرة على مستوى الصحة العامة على نحو متزايد مع السرطان تنمو في كل أجزاء العالم تقريبا حتى في أفقر البلدان حيث تعد الأمراض المعدية هي النوع السائد من المرض».

وأشار إلى الكثير الذي يمكن القيام به من حيث الوقاية ومعالجة استخدام التبغ، والتقليل من استهلاك الكحول، وزيادة النشاط البدني، والتطعيم ضد بعض أنواع السرطان وكذلك تعزيز النظم الصحية، والكشف المبكر عن السرطان.

أنواع

ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن سرطانات الرئة والثدي للإناث، وسرطان القولون هي أهم ثلاثة أنواع من حيث الإصابة، وهي مسؤولة عن ثلث حالات الوفيات بالسرطان في جميع أنحاء العالم. وقال التقرير إن سرطاني الرئة والثدي يأتيان في المقدمة من حيث عدد الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم.