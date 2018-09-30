7 نصائح للحد من خطر الإصابة بالسرطان

المصدر: دبي - البيان الصحي

تتباين تقارير عديدة بشأن الوقاية من السرطان، إذ تحذر إحدى الدراسات من ذات الأمر الذي توصي به دراسة أخرى، وذلك في إطار الوقاية من السرطان، وفي كثير من الحالات، تكون المعلومات المتعلقة بالوقاية من السرطان لا تزال قيد الدراسة والتطوير، ومع ذلك، تتفق الآراء بشكل كبير على أن اختيارات نمط الحياة التي يقررها الشخص تنعكس على احتمالات إصابته بالسرطان.

وكما نشرت «مايوكلينيك» في مقالة لها حول هذا الموضوع أنه بالإمكان الوقاية من السرطان، من خلال اتباع بعض التغييرات البسيطة على نمط الحياة والتي يمكنها أن تشكل فارقًا كبيرًا، وقدمت 7 نصائح في هذا المجال:

رعاية طبية

تزداد أهمية الكشف المبكر عن السرطان في مرحلة مبكرة للوصول إلى نتيجة ناجحة للعلاج، حيث ينصح بالمداومة على الفحص الذاتي والفحوصات لمختلف أنواع السرطان مثل سرطان الجلد والقولون والبروستاتا وعنق الرحم والثدي. اسأل الطبيب عن أفضل مواعيد لإجراء فحص السرطان.

تجنب تعاطي التبغ

إن تعاطي أي نوع من أنواع التبغ يجعل الشخص عرضة بدرجة كبيرة للإصابة بالسرطان. لقد تم ربط التدخين بأنواع مختلفة من السرطان بما فيها سرطان الرئة والمثانة وعنق الرحم والكلى. حتى إذا كنت لا تتعاطى التبغ، فإن التعرض لدخان التبغ غير المباشر قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

فإذا تجنبت التبغ أو قررت الإقلاع عن تعاطيه، فهذا سيكون واحدًا من أهم القرارات الصحية التي يمكنك اتخاذها في حياتك.

اتباع نظام غذائي

ـــ تناول الكثير من الخضراوات والفاكهة. اجعل نظامك الغذائي مرتكزًا على الفواكه والخضراوات والمصادر النباتية الأخرى.

ـــ قلل من الدهون. اجعل نظامك أخف وأقل في الدهون من خلال اختيار الأطعمة الأقل دسمًا.

ـــ احرص على تجنب الكحوليات. تزداد خطورة الإصابة بأنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والرئة والكلى والكبد، بزيادة كمية الكحول المتناولة وطول المدة الزمنية.

وزن صحي للجسم

قد يخفض الحفاظ على الوزن الصحي للجسم من

خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان بما يشمل ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون والكلى.

وكذلك بالنسبة للأنشطة البدنية أيضًا؛ ففضلاً عن أنها تساعدك على التحكم في الوزن، فإنها بمفردها قد تخفض من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون.

حماية نفسك من الشمس

ـــ تجنب شمس منتصف اليوم. ابتعد عن الشمس في الفترة ما بين الساعة 10 صباحًا و4 عصرًا عندما تكون أشعة الشمس في أوج قوتها.

ـــ ابق في الظل. ابق في الظل قدر الإمكان عندما تكون خارج المنزل. Ⅶاحرص على تغطية الأماكن المكشوفة من جسمك. ارتدِ الملابس الفضفاضة المنسوجة بإحكام التي تغطي أكبر قدر ممكن من الجلد.

ـــ لا تقلل من كمية المراهم الواقية من الشمس.

ـــ تجنب أسرّة التسمير والمصابيح الشمسية.

الحصول على التطعيمات

تتضمن الوقاية من السرطان الحماية من حالات عدوى فيروسية معينة. تحدث إلى الطبيب بشأن التطعيم ضد:

ـــ الالتهاب الكبدي الوبائي ب. فيمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

ـــ فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). هو فيروس يمكن أن يؤدي إلى سرطان عنق الرحم والسرطانات الأخرى التي تصيب الأعضاء التناسلية وكذلك سرطانات الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة.

تجنب المخاطر

ـــ حماية نفسك من العلاقات غير المشروعة، والانخراط في العلاقات الجنسية المتعددة.

ـــ لا تتشارك الإبر، فمشاركة الإبر مع متعاطي مخدرات مصاب بتلوث قد تؤدي للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وكذلك الالتهاب الكبدي الوبائي ب والكبدي الوبائي سي وهذا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.