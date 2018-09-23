الكشف عن علاج يبطّئ تطور مرض الزهايمر

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف باحثون عن احتمالية تطوير علاج فعال يبطئ تطور مرض الزهايمر ليكون متاحًا للاستخدام خلال 3 سنوات.

وأكد الباحثون أن «العمل على لقاح يمنع الإصابة بالمرض سيستغرق نحو 10 سنوات»، مشيرين إلى أن «هناك 12 دواءً مبتكرًا من المقرر انتهاء فترتها الاختبارية بحلول العام 2021».

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن لجنة من خبراء الزهايمر البارزين قالوا إن «علاج المرض المُسبب للخرف أصبح مسألة وقت».

وتعتبر الحاجة إلى علاج «الزهايمر» هائلة، فهناك ما يقرب من 850 ألف شخص يعانون من الخرف في المملكة المتحدة فقط، ثلثاهم يعانون من «مرض الزهايمر».

من جانبه، قال كبير المسؤولين العلميين في مركز بحوث «الزهايمر» في المملكة المتحدة الدكتور ديفيد رينولدز، إن «المرض أصبح المسبب الأول للموت في بريطانيا، حيث تجاوز معدلات وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية»، مشيرًا إلى أنه «لم تتم الموافقة على أي عقار جديد لعلاج الزهايمر من قِبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية منذ العام 2002، ولكن ذلك قد يتغير قريبًا».

وقال إنه «في الوقت الحالي هناك 12 علاجًا واعدًا في المراحل النهائية من التجارب، وهذا يعني أن أول علاج مبتكر قد يظهر في غضون 3 سنوات».

وفقًا للباحثين، فإن «الأدوية الموجودة حاليًا تهدف لعلاج أعراض مرض الزهايمر فقط، ولكن كل الأدوية الجديدة التي يجري اختبارها تهدف إلى علاج المرض نفسه».

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، هيلاري إيفانز: «إنه مع وجود أكثر من مليون شخص متوقع إصابته بالزهايمر بحلول العام 2025، علينا ضمان استفادة هؤلاء المرضى من الابتكارات والتطورات العلاجية الجديدة».