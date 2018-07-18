كن طبيب نفسك!

المصدر: البيان الالكتروني

يعطي الجسم عند انخفاض مستوى تركيز الفيتامينات والعناصر المعدنية فيه، إشارات مختلفة عن هذا النقص، وعلينا فهم هذه الإشارات على نحو صحيح.

تتمثل إحدى هذه الإشارات حسب "روسيا اليوم" في ظهور قشرة شعر الرأس، أو ازديادها أكثر من المعتاد. ويمكن أن يشير ذلك إلى نقص الأحماض الدهنية أوميغا-3 التي ترطب جسم الإنسان، لذلك يجب الإكثار من تناول الجوز وبذور عباد الشمس.

تدل رقة وهشاشة الشعر على نقص حمض الفوليك في الجسم، لذلك ينصح بتناول الأرز الذي يعتبر مصدره المثالي.

أما إذا شاب شعرك بسرعة، فهذا دليل على نقص عنصر النحاس في الجسم، حيث إن النحاس مسؤول عن إنتاج صبغة ميلانين، التي تعطي الشعر لونه الطبيعي. والنحاس موجود بكثرة في الفطر والمحار.

وتدل التشققات والتقرحات التي قد تظهر على الشفاه، على نقص فيتامين B12 الموجود في بيض الدجاج واللحوم البيضاء والحمراء.

أما الجلد الخشن فيشير إلى نقص عنصر الزنك وفيتامين А، لذلك يجب تناول لحم الدجاج وبذور اليقطين.

وإذا بدأت بقع بيضاء بالظهور على الأظافر، فقد يدل ذلك على نقص حمض المعدة، حيث إن نقصه يمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية بالدرجة اللازمة، أو قد يعود ذلك إلى تناول أدوية مضادة للحموضة.

أما التعب المزمن، فسببه نقص فيتامين D الذي ينتجه الجسم عند التعرض لأشعة الشمس، ويمكن الحصول عليه من الألبان وبعض أنواع السمك والفطر.

وإذا ظهرت على الجسم بقع زرقاء "كدمات" لم تأت نتيجة رضوض وإصابات، فإنها دليل على نقص فيتامين C، لذلك يجب تناول الحمضيات والفراولة والبروكلي والمانغو وغيرها.

وتدل التشنجات المتكررة في عضلة الساق على نقص المغنيسيوم أو الكالسيوم، وهي عناصر موجودة في الحليب والألياف الغذائية والبقوليات والتفاح وغيرها.