مركز إسعاد كبار السن يحقق السعادة لـ 174 مسناً

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

أكدت الدكتورة سلوى السويدي استشاري طب المسنين ومدير مركز إسعاد كبار السن، أن المركز يقدم خدمات متميزة إلى 150 مسناً يتلقون الخدمات النهارية، و24 مسناً من المقيمين إقامة دائمة بينهم 10 نساء.

وأشارت إلى أن المركز يوفر عيادات متخصصة لمتابعة الحالة الصحية لكبار السن منها عيادة هشاشة العظام، وعيادة الذاكرة، وعيادة التأهيل والسقوط المتكرر، وعيادة الشلل الرعاش، وقرح الفراش، والتأهيل والعلاج الطبيعي.

مشيرة إلى أن التطور والتقدم الطبي في الدولة ساهم في رفع معدل الأعمار إلى 76 سنة وهو الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بعد دولة الكويت، بعد أن كان 53 سنة قبل قيام الاتحاد.

وقالت إن نسبة المسنين المواطنين في دولة الإمارات تصل إلى 6%، وهي مرشحة للارتفاع إلى 11% عام 2032م، بسبب تطور الرعاية الصحية وتحسين المستوى المعيشي.

تجهيزات

وأشارت إلى التجهيزات والتقنيات المتطورة، والكفاءات الطبية التي يتمتع بها المركز لوفير الحلول الآمنة للتفاعل والتعامل اليومي مع المسنين أثناء تلقيهم الخدمات العلاجية والتأهيلية والرعاية التمريضية اليومية الشاملة، والعلاج الطبيعي والتأهيلي والمهني، إضافة إلى خدمات تعزيز الجانب الإدراكي، والإشراف الطبي على الحالات الطارئة بين نزلاء المركز، إضافة إلى الخدمات النفسية والاجتماعية والترفيهية.

100%

حاز مركز إسعاد كبار السن على ثقة المتعاملين بنسبة 100% حسب نتائج الاستبيان الذي تم خلال شهر ديسمبر الماضي، من قبل مؤسسة عالمية محايدة، وفقاً لقواعد مجلس القانون الدولي، والجمعية الأوروبية لأبحاث الرأي والتسويق.