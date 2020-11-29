أغذية ممنوعة على مرضى النقرس

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

تحظر بعض الأغذية على المرضى بالنقرس، وهي التي تحتوي على مركبات «البيورين» مثل اللحوم، والنقانق، والأحشاء، وبعض أصناف البقوليات مثل البازلاء، والعدس، والفاصولياء البيضاء. ونقلت وكالة د ب أ، عن المركز الاتحادي للتغذية، أنه يجب أيضا الإقلال من الدهون، بتجنب الوجبات الدسمة، ومراعاة شواء الأطعمة أو طهيها على البخار بدل تحميرها، مع شرب كمية كافية من الماء بمعدل يتراوح بين لترين وثلاثة لترات يومياً. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إنقاص الوزن والإقلاع عن الخمر وتجنب الحميات الغذائية القاسية والصيام الصارم. يُشار إلى أن النقرس يندرج ضمن أمراض الأيض، بسبب ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم، وتتمثل أعراضه في آلام شديدة بالمفاصل، خاصةً إصبع القدم الكبير.

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