دراسة تكشف الوقاية من النوبات القلبية والجلطات

المصدر: دبي – البيان الصحي

كشفت دراسة حديثة أجراها عدد من الباحثين في جامعة بليخانوف الروسية أن الثوم سـلاح قوي ضد أمراض الأوعية الـدموية، وله تأثير فعّال للوقاية من الجلطات الدماغية والنوبات القلبية.

وأوضحت الدراسة أن الثوم يساعد على تخفيض ضغط الـدم ويحسّن تخثر الـدم، كما أنه يجعل مستوى الدهون فيه طبيعياً، مشيرة إلى أن الأدوية المسجلة كونها مكملات غذائية بيولوجية، وتعتمد على الثوم سوف تُصرف في المستقبل بدون وصفة طبية.

وقال البروفيسور فاسيلي كاراغودين، أحد المشاركين في الدراسة التي نشرتها مجلة دير شبيجل الألمانية: إن الثوم يمنع تراكم الكوليسترول في الأوعية الـدموية ويقي من تصلب الشرايين، مشيراً إلى أن الأدوية التي أساسها الثوم لا تسبب أعراضاً جانبية ويمكن استخدامها مدى الحياة.

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