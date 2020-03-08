الثوم والشوربة.. يحاربان آلام الجسم بشكل طبيعي

المصدر: دبي – البيان الصحي

تلعب التغذية دوراً كبيراً في السيطرة على الألم إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تزيد من الالتهابات، كالسكر والدقيق الأبيض، ولكن هناك أيضاً بعض الأطعمة التي يمكن أن تقلل من الالتهابات المزمنة وتحارب السرطانات وغيرها من الأمراض.

الشوربة

تفيد الشوربة بكل أنواعها كتلك المصنوعة من طبخ الخضار أو السمك أو اللحم مع الأعشاب في محاربة الالتهابات. ويعتبر حساء الدجاج مضاداً للفيروسات، والالتهابات، والأكسدة، وإذا تم وضع الثوم واللفت أو السبانخ أو الفطر سيصبح وجبة من شأنها أن تساعد في محاربة الأمراض المرتبطة بالالتهابات.

وتزيد فائدة الشوربة عندما يكون الإنسان مريضاً أو في طور التعافي من الجراحة، حيث يساعد الجسم على الشعور بالتحسّن.

الزنجبيل

فوائد الزنجبيل ليست بالجديدة، فهو غنيّ بخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن الاستمتاع به كمشروب أو في الطعام، ووجدت إحدى الدراسات أن مستخلص الزنجبيل ساعد 63% من المشاركين الذين يعانون من آلام التهاب المفاصل في الركبة، وتبين أن تناول غرامين من الزنجبيل يومياً يقلل من آلام العضلات.

ويساعد الزنجبيل أيضاً على خفض نسبة السكر في الدم ويحارب أمراض القلب، كما يمكن لشاي الزنجبيل أيضاً أن يهدئ المعدة.

القرنبيط والبروكلي والملفوف

قد لا يكون البروكلي والكرنب من الأطعمة المفضلة لدى غالبية الناس، لكنها صحية بالفعل، فهذه الخضراوات غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تحمي الخلايا من تطور الالتهاب المزمن. وإذا كنت تحب الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف، فهناك صلة قوية بين الأغذية المخمرة وانخفاض الالتهاب المزمن، كما تحارب الأطعمة المخمرة أيضاً الكآبة.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر أيضاً يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب، وتشمل خصائصه الصحية الأخرى الوقاية من السرطان، وإذابة الدهون في البطن، وتقليل الاكتئاب. كما أنه لا يحتوي على الكثير من الكافيين، لذا يمكنك شربه في فترة ما بعد الظهر أو في المساء دون الإخلال بدورة نومك.

الكرز

إذا كنت تبحث عن مشروب لا يزيد الالتهاب مثل المشروبات الغازية، فمن المؤكد أن عصير الكرز هو الخيار الأفضل. ويحتوي الكرز على مضادات الأكسدة، الأنثوسيانين، وهو مضاد للالتهابات معروف، وتشير الأبحاث إلى أن الكرز أكثر أماناً من تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

الثوم

يحتوي الثوم والبصل والكراث على مضاد للأكسدة، كيرسيتين، الذي يخفف الالتهاب، الثوم أيضاً مضاد للسرطان، وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والخرف.