تناول الحامل للألياف يحمي الأطفال من الاضطرابات الهضمية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي للأطفال والتغذية الكبدية، أن تناول الحامل للأطعمة الغنية بالألياف مثل البروكلي، الفاصولياء والفواكه والبطاطس أثناء فترة الحمل يحمي الأطفال من الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية.

وحلل الباحثون خلال دراسة نرويجية بيانات 88 ألف طفل ولدوا خلال الفترة بين عامي 1999 و2009، ووجدوا أنه مقابل كل 10 غرامات من الألياف التي تناولتها النساء خلال كل يوم حمل انخفضت مخاطر إصابة أطفالهن بمرض الاضطرابات الهضمية بنسبة 8%، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

كما ذكرت الدراسة أن النساء اللاتي تناولن أكثر من 45 غراماً من الألياف يومياً كن أقل عرضة بنسبة 34% لإنجاب طفل مصاب بمرض الاضطرابات الهضمية، مقارنة بالنساء في الفئة الأقل من حيث استهلاك الألياف.

ويتسبب مرض الاضطرابات الهضمية في العديد من المشكلات تصل إلى الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الأمعاء، ولا يوجد علاج له لكن يمكن السيطرة عليه عن طريق اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين.